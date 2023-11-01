https://sputniknews.com.tr/20231101/rus-uzman-catismanin-tirmanmasi-israilin-gsyihsinin-dusmesine-ve-yatirimci-kacisina-yol-acabilir-1076978930.html
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail'in GSYİH'sının düşmesine ve yatırımcı kaçışına yol açabilir
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail'in GSYİH'sının düşmesine ve yatırımcı kaçışına yol açabilir
Ortadoğu’daki gerilimin ekonomik sonuçlarına ilişkin yorumda bulunan Rus ekonomi uzmanı Hoca Kava, çatışmanın tırmanmasının İsrail'in geçen yıl 473 milyar... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T21:20+0300
2023-11-01T21:20+0300
2023-11-01T21:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
iran
gsyih
ortadoğu
hoca kava
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Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi İktisat Teorisi bölümünden kıdemli öğretim görevlisi Kava, Ortadoğu’daki çatışmanın tırmanmasının İsrail'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) düşmesine ve ülkeden sermaye çıkışına yol açabileceğini anlattı.“Mevcut çatışma, olayların gidişatına bağlı olarak İsrail açısından çok ciddi ekonomik sonuçlara yol açabilir. Tahminlerimize göre İsrail'in GSYİH'si yüzde 1 ila yüzde 4 oranında düşebilir” diyen uzman, İsrail İstatistik Servisi'ne göre ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 6.5 büyüyerek 473 milyar dolara ulaştığını, bu yıl ise tahmin tutarsa 454 milyar dolara düşebileceği uyarısında bulundu.İstikrarsızlık ve belirsizlik nedeniyle yatırımcılara yönelik risklerin arttığını, bunun da yatırımların azalmasına ve İsrail ekonomisinden sermaye çıkışına yol açtığını ifade eden uzman, geçen yıl sonu itibarı ile İsrail ekonomisine yapılan yabancı yatırımın 29.3 milyar doları bulduğuna dikkat çekti.Rus uzman, “Ayrıca, çatışmanın İsrail açısından en önemli ekonomik sonuçlarından biri, ülkeye geçen yıl 5.5 milyar dolar kazandıran turizm gelirlerindeki düşüş olacak” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231101/ingiltere-isci-partisi-lideri-ateskesin-zamani-degil-1076961887.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, iran, gsyih, ortadoğu, hoca kava, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, iran, gsyih, ortadoğu, hoca kava, gazze, gazze şeridi
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail'in GSYİH'sının düşmesine ve yatırımcı kaçışına yol açabilir
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Ortadoğu’daki gerilimin ekonomik sonuçlarına ilişkin yorumda bulunan Rus ekonomi uzmanı Hoca Kava, çatışmanın tırmanmasının İsrail'in geçen yıl 473 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 4 oranında düşmesine ve ülkeden sermaye çıkışına yol açabileceği konusunda uyardı.
Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi İktisat Teorisi bölümünden kıdemli öğretim görevlisi Kava, Ortadoğu’daki çatışmanın tırmanmasının İsrail'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) düşmesine ve ülkeden sermaye çıkışına yol açabileceğini anlattı.
“Mevcut çatışma, olayların gidişatına bağlı olarak İsrail açısından çok ciddi ekonomik sonuçlara yol açabilir. Tahminlerimize göre İsrail'in GSYİH'si yüzde 1 ila yüzde 4 oranında düşebilir” diyen uzman, İsrail İstatistik Servisi'ne göre ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 6.5 büyüyerek 473 milyar dolara ulaştığını, bu yıl ise tahmin tutarsa 454 milyar dolara düşebileceği uyarısında bulundu.
İstikrarsızlık ve belirsizlik nedeniyle yatırımcılara yönelik risklerin arttığını, bunun da yatırımların azalmasına ve İsrail ekonomisinden sermaye çıkışına yol açtığını ifade eden uzman, geçen yıl sonu itibarı ile İsrail ekonomisine yapılan yabancı yatırımın 29.3 milyar doları bulduğuna dikkat çekti.
Rus uzman, “Ayrıca, çatışmanın İsrail açısından en önemli ekonomik sonuçlarından biri, ülkeye geçen yıl 5.5 milyar dolar kazandıran turizm gelirlerindeki düşüş olacak” diye konuştu.