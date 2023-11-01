Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu

"Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. MASAK raporu daha hazırlanmamış.Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor. Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap , Kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi,güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş."