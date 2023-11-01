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Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu
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Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu
Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu
Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun gözaltına alınma sebeplerinin kaçmaya çalışmaları olduğu iddia edildi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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engin polat
gözaltı
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güzellik merkezi
enerji
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Haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.Dilan Polat neden gözaltına alındı?Gazeteci Murat Ağırel, gözaltı sebebini şöyle açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20231101/dilan-polat-ve-engin-polat-gozaltinda-sila-dogudan-kanitlari-yok-ettiniz-sorusuna-yanit-1076942331.html
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dilan polat, engin polat, gözaltı, sıla doğu, güzellik merkezi, enerji, dolandırıcılık
dilan polat, engin polat, gözaltı, sıla doğu, güzellik merkezi, enerji, dolandırıcılık

Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu

13:00 01.11.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW066351dilan polat
dilan polat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW066351
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Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun gözaltına alınma sebeplerinin kaçmaya çalışmaları olduğu iddia edildi.
Haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Dilan Polat neden gözaltına alındı?

Gazeteci Murat Ağırel, gözaltı sebebini şöyle açıkladı:
"Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. MASAK raporu daha hazırlanmamış.Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor. Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap , Kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi,güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş."
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında: Operasyonda yeni ayrıntılar, 200 milyon lira ortaya çıktı
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