https://sputniknews.com.tr/20231101/polat-ciftinin-gozaltina-alinma-sebebi-belli-oldu-1076960621.html
Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu
Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu
Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun gözaltına alınma sebeplerinin kaçmaya çalışmaları olduğu iddia edildi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T13:00+0300
2023-11-01T13:00+0300
2023-11-01T13:00+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
gözaltı
sıla doğu
güzellik merkezi
enerji
dolandırıcılık
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Haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.Dilan Polat neden gözaltına alındı?Gazeteci Murat Ağırel, gözaltı sebebini şöyle açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20231101/dilan-polat-ve-engin-polat-gozaltinda-sila-dogudan-kanitlari-yok-ettiniz-sorusuna-yanit-1076942331.html
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dilan polat, engin polat, gözaltı, sıla doğu, güzellik merkezi, enerji, dolandırıcılık
dilan polat, engin polat, gözaltı, sıla doğu, güzellik merkezi, enerji, dolandırıcılık
Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu
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Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun gözaltına alınma sebeplerinin kaçmaya çalışmaları olduğu iddia edildi.
Haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Dilan Polat neden gözaltına alındı?
Gazeteci Murat Ağırel, gözaltı sebebini şöyle açıkladı:
"Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. MASAK raporu daha hazırlanmamış.Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor. Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap , Kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi,güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş."