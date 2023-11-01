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https://sputniknews.com.tr/20231101/mehmet-aslantugdan-eski-esi-arzum-onana-videolu-mesaj-1076952359.html
Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a videolu mesaj
Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a videolu mesaj
Yaklaşık 6 ay önce 27 yıllık evliliklerini sürpriz bir kararla bitiren Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinden Onan, 31 Ekim'de 50 yaşına bastı. Aslantuğ da eski... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
mehmet aslantuğ
arzum onan
evlilik
şiir
oyuncu
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Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın 50. yaş gününde yaptığı sürpriz paylaşımla kutladı. Onan için bir şiir yazan Mehmet Aslantuğ, şiirini seslendirdiği bir video paylaştı.Ünlü oyuncunun eski eşine yazdığı şiir ise şöyle;Aslantuğ hazırladığı videoyu da "Kaptanın Seyir Defteri... İyi ki doğdun güzel kız. Bir Ekim sabahı kadınlarına da güneş gibi parlayan 100. yıldaki 50. yaş gününe, son ekim sabahına hoş geldin" notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231013/arzum-onandan-aylar-sonra-mehmet-aslantug-aciklamasi-1076297910.html
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mehmet aslantuğ, arzum onan, evlilik, şiir, oyuncu
mehmet aslantuğ, arzum onan, evlilik, şiir, oyuncu

Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a videolu mesaj

10:26 01.11.2023
© Twitter/ STAR TVMilletvekili seçilemeyen ünlü isimler
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© Twitter/ STAR TV
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Yaklaşık 6 ay önce 27 yıllık evliliklerini sürpriz bir kararla bitiren Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinden Onan, 31 Ekim'de 50 yaşına bastı. Aslantuğ da eski eşinin doğum gününü şiirle kutladı.
Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın 50. yaş gününde yaptığı sürpriz paylaşımla kutladı. Onan için bir şiir yazan Mehmet Aslantuğ, şiirini seslendirdiği bir video paylaştı.
Ünlü oyuncunun eski eşine yazdığı şiir ise şöyle;

"Hoş geldin... Kucağına doğduğuna, kucağına aldığına, sevenine, sevdiğine hoş geldin. Mutluluğun yeşerdiği anlara, sislendiği zamanlara, el verdiğin geçmişe, uzandığın geleceğe... Sevincine, hüznüne, bildiğine değdiğine, bilemeyip yetişemediğine hoş geldin. Senden, sağlığından, huzurundan başka derdi olmayan, meramını anlatan anlatamayan tüm duygulara hoş geldin. Ey cumhuriyetin güzel kızı! Bir Ekim sabahı kızlarına da güneş gibi doğan ve yine bir Ekim sabahına, bu yüzyılın en iyisine hoş geldin..."

Aslantuğ hazırladığı videoyu da "Kaptanın Seyir Defteri... İyi ki doğdun güzel kız. Bir Ekim sabahı kadınlarına da güneş gibi parlayan 100. yıldaki 50. yaş gününe, son ekim sabahına hoş geldin" notuyla paylaştı.
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
YAŞAM
Arzum Onan'dan aylar sonra 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması
13 Ekim, 10:23
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