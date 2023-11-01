Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a videolu mesaj

"Hoş geldin... Kucağına doğduğuna, kucağına aldığına, sevenine, sevdiğine hoş geldin. Mutluluğun yeşerdiği anlara, sislendiği zamanlara, el verdiğin geçmişe, uzandığın geleceğe... Sevincine, hüznüne, bildiğine değdiğine, bilemeyip yetişemediğine hoş geldin. Senden, sağlığından, huzurundan başka derdi olmayan, meramını anlatan anlatamayan tüm duygulara hoş geldin. Ey cumhuriyetin güzel kızı! Bir Ekim sabahı kızlarına da güneş gibi doğan ve yine bir Ekim sabahına, bu yüzyılın en iyisine hoş geldin..."