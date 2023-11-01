Mehmet Aslantuğ'dan eski eşi Arzum Onan'a videolu mesaj
© Twitter/ STAR TVMilletvekili seçilemeyen ünlü isimler
© Twitter/ STAR TV
Yaklaşık 6 ay önce 27 yıllık evliliklerini sürpriz bir kararla bitiren Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinden Onan, 31 Ekim'de 50 yaşına bastı. Aslantuğ da eski eşinin doğum gününü şiirle kutladı.
Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan'ın 50. yaş gününde yaptığı sürpriz paylaşımla kutladı. Onan için bir şiir yazan Mehmet Aslantuğ, şiirini seslendirdiği bir video paylaştı.
Ünlü oyuncunun eski eşine yazdığı şiir ise şöyle;
"Hoş geldin... Kucağına doğduğuna, kucağına aldığına, sevenine, sevdiğine hoş geldin. Mutluluğun yeşerdiği anlara, sislendiği zamanlara, el verdiğin geçmişe, uzandığın geleceğe... Sevincine, hüznüne, bildiğine değdiğine, bilemeyip yetişemediğine hoş geldin. Senden, sağlığından, huzurundan başka derdi olmayan, meramını anlatan anlatamayan tüm duygulara hoş geldin. Ey cumhuriyetin güzel kızı! Bir Ekim sabahı kızlarına da güneş gibi doğan ve yine bir Ekim sabahına, bu yüzyılın en iyisine hoş geldin..."
Aslantuğ hazırladığı videoyu da "Kaptanın Seyir Defteri... İyi ki doğdun güzel kız. Bir Ekim sabahı kadınlarına da güneş gibi parlayan 100. yıldaki 50. yaş gününe, son ekim sabahına hoş geldin" notuyla paylaştı.