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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231101/kredi-karti-borclari-yuzde-180-artti-1076965742.html
Kredi kartı borçları yüzde 180 arttı
Kredi kartı borçları yüzde 180 arttı
Bireysel borçlarda artış oranı hız kesmeden devam ediyor. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredi kartı borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 arttı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T14:59+0300
2023-11-01T14:59+0300
ekonomi
kredi kartı
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borç
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Yüksek faizler kredi kartı kullanımını durduramadı.Kredi kartında faizler yüzde 1,36'dan yüzde 3,66'ya yükseldi. Ancak yükselen faizler, tüketiciyi harcamalardan geri adım attırmadı. Kredi kartı borçluluğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine de yansıdı. Yılın 9 ayında borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 artışla 975,8 milyar TL oldu.Bireysel kredi kartı borçları incelendiğinde borç oranını 2 kattan fazla artırmayan il yok. En fazla artış gelir durumunun az olduğu illerde yaşanırken, en az artış deprem illerinde gerçekleşti.Diyarbakır'da bireysel kredi kartı borcu ilk dokuz ayda 243,12 artarken, Şanlıurfa'da yüzde 238,4, Hakkari'de yüzde 230,22, Kilis'te yüzde 227,9, Gaziantep'te yüzde 217,3 olarak gerçekleşti.Deprem bölgeleri incelendiğinde ise Hatay'da ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre bireysel kredi kartı borcu yüzde 149,15, Malatya'da yüzde 158,8, Kahramanmaraş'ta yüzde 162,2 arttı.Bireysel kredi kartı borcu 14 ilde yüzde 200 ve üzeri kalan tüm iller yüzde 150 - 200 arasında arttı. Türkiye'nin yüzde 83'ünün bireysel kredi kartı borcu 2,5 katına çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/kredi-karti-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-1-kasimdan-itibaren-gecerli-olacak-1076775290.html
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kredi kartı, bddk, borç
kredi kartı, bddk, borç

Kredi kartı borçları yüzde 180 arttı

14:59 01.11.2023
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA
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Bireysel borçlarda artış oranı hız kesmeden devam ediyor. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredi kartı borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 arttı.
Yüksek faizler kredi kartı kullanımını durduramadı.

Kredi kartında faizler yüzde 1,36'dan yüzde 3,66'ya yükseldi. Ancak yükselen faizler, tüketiciyi harcamalardan geri adım attırmadı. Kredi kartı borçluluğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine de yansıdı. Yılın 9 ayında borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 artışla 975,8 milyar TL oldu.

Bireysel kredi kartı borçları incelendiğinde borç oranını 2 kattan fazla artırmayan il yok. En fazla artış gelir durumunun az olduğu illerde yaşanırken, en az artış deprem illerinde gerçekleşti.
Diyarbakır'da bireysel kredi kartı borcu ilk dokuz ayda 243,12 artarken, Şanlıurfa'da yüzde 238,4, Hakkari'de yüzde 230,22, Kilis'te yüzde 227,9, Gaziantep'te yüzde 217,3 olarak gerçekleşti.
Deprem bölgeleri incelendiğinde ise Hatay'da ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre bireysel kredi kartı borcu yüzde 149,15, Malatya'da yüzde 158,8, Kahramanmaraş'ta yüzde 162,2 arttı.

Bireysel kredi kartı borcu 14 ilde yüzde 200 ve üzeri kalan tüm iller yüzde 150 - 200 arasında arttı. Türkiye'nin yüzde 83'ünün bireysel kredi kartı borcu 2,5 katına çıktı.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
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Kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor: Yeni faizler belli oldu
27 Ekim, 06:47
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