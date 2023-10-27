https://sputniknews.com.tr/20231027/kredi-karti-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-1-kasimdan-itibaren-gecerli-olacak-1076775290.html
Kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor: Yeni faizler belli oldu
Kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor: Yeni faizler belli oldu
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrası kredi kartı faiz oranları yükselecek. Değişiklik 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T06:47+0300
2023-10-27T06:47+0300
2023-10-27T08:12+0300
ekonomi
merkez bankası
kredi kartı
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 500 baz puan artışla yüzde 35'e çıkardı.Faizdeki artışla birlikte kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler değişecek.NTV'nin haberine göre, kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı faiz artışının ardından yüzde 3.16’ya yükselecek.Kredi kartı gecikme faizi ne olacak?Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.26'dan yüzde 3.71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3.56'dan yüzde 4.01'e yükselecek.Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4.02'den yüzde 4.47'ye yükselecek.Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1.8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükselecek.İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53.9'dan yüzde 64.5'e çıkacak.Ne zaman geçerli olacak?Kredi kartı ve ticari kredilerdeki yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. 1 Kasım'a kadar yapılacak işlemlerde şu anki oranlar geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231026/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1076754510.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_99e1bdcd01aa49b44b13f02d62232c8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası, kredi kartı, faiz
merkez bankası, kredi kartı, faiz
Kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor: Yeni faizler belli oldu
06:47 27.10.2023 (güncellendi: 08:12 27.10.2023) Abone ol
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrası kredi kartı faiz oranları yükselecek. Değişiklik 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 500 baz puan artışla yüzde 35'e çıkardı.
Faizdeki artışla birlikte kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler değişecek.
NTV'nin haberine göre, kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı faiz artışının ardından yüzde 3.16’ya yükselecek.
Kredi kartı gecikme faizi ne olacak?
Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.26'dan yüzde 3.71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3.56'dan yüzde 4.01'e yükselecek.
Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4.02'den yüzde 4.47'ye yükselecek.
Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1.8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükselecek.
İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53.9'dan yüzde 64.5'e çıkacak.
Kredi kartı ve ticari kredilerdeki yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. 1 Kasım'a kadar yapılacak işlemlerde şu anki oranlar geçerli olacak.