https://sputniknews.com.tr/20231027/kredi-karti-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-1-kasimdan-itibaren-gecerli-olacak-1076775290.html

Kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor: Yeni faizler belli oldu

Kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor: Yeni faizler belli oldu

Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrası kredi kartı faiz oranları yükselecek. Değişiklik 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T06:47+0300

2023-10-27T06:47+0300

2023-10-27T08:12+0300

ekonomi

merkez bankası

kredi kartı

faiz

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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 500 baz puan artışla yüzde 35'e çıkardı.Faizdeki artışla birlikte kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler değişecek.NTV'nin haberine göre, kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı faiz artışının ardından yüzde 3.16’ya yükselecek.Kredi kartı gecikme faizi ne olacak?Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3.26'dan yüzde 3.71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3.56'dan yüzde 4.01'e yükselecek.Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4.02'den yüzde 4.47'ye yükselecek.Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1.8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükselecek.İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53.9'dan yüzde 64.5'e çıkacak.Ne zaman geçerli olacak?Kredi kartı ve ticari kredilerdeki yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. 1 Kasım'a kadar yapılacak işlemlerde şu anki oranlar geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231026/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1076754510.html

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merkez bankası, kredi kartı, faiz