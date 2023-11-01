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https://sputniknews.com.tr/20231101/karakola-giderek-kendini-ihbar-etti-46-yil-ceza-aldi-1076953429.html
Karakola giderek kendini ihbar etti, 46 yıl ceza aldı
Karakola giderek kendini ihbar etti, 46 yıl ceza aldı
Sosyal medya üzerinde kurduğu sayfa ile 14 kişiden toplamda 650 TL topladıktan sonra karakola giderek kendisini ihbar eden İbrahim Kara 46 yıl 8 ay hapis... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T10:42+0300
2023-11-01T10:42+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
dolandırmak
karakol
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Sosyal medya üzerinden dolandırıldığını belirten İbrahim Kara maddi zorluk yaşayınca aynı yönteme başvurdu. Kara, sosyal medya üzerinden kurduğu sayfa ile toplamda 14 kişiden 650 lira para topladı. Daha sonra pişmanlık yaşayan Kara, karakola kendisini ihbar etti. Olay sebebiyle 46 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 26 Eylül tarihinde Ümraniye cezaevine giren Kara, avukatının çabaları sonucu 27 Ekim’de tahliye oldu.'Pişman oldum karakola gittim'Önce kendisinin dolandırıldığını ve sinirle aynı hatayı yaptığını belirten İbrahim Kara, “Facebook üzerinden dolandırılmıştım bir anlık sinirle kendim de o an ne yapacağımı bilmediğim için aynı yol ile çok ufak miktarlar olmak üzere, para kazanmak için yapmadığım şeydi bu. Rakamlardan zaten belli. Kendim de aynı suçu işledim ve sonra pişman olup karakola gittim. Tüm tutarlar cebimdeydi ve büyük bir rakam değildi. Karakolda size ulaşacağız denildi. Tabii benim işim gücüm vardı gidip çalışıyordum. Süreç içerisinde bana bilgi verilmedi. Mahkemeye çıktım ve mahkemede zararları karşılayacağımı, pişman olduğumu söyledim” sözlerini kullandı.'Yaklaşık 31 gün cezaevinde kaldım'Kara, “Rakamların ufak olduğunu söyledim, toplamda 650 lira idi. Bana, zararı nasıl karşılayacağım söylenmedi, ben de ilk defa böyle bir süreç geçirdiğim için nasıl ilerleyeceğimi bilmediğimden dolayı hayatıma devam ettim. Belli bir zaman sonra havaalanında beni yakaladılar. 46 yıl ceza aldığım söylendi ve direkt cezaevine girdim. Yaklaşık 31 gün cezaevinde kaldım. Cezaevinde cinayetten yatanlar vardı, adam 3 kişiyi öldürmüş ama benden az cezası vardı. Adam bana gülüyordu, 650 liralık ceza sebebiyle ondan çok daha fazla cezaya sahiptim” şeklinde konuştu.'Ödeme yapacağı yer hakkında bilgi verilmedi'Avukat Muharrem Peçe, “Yapmış olduğu işten pişman olan müvekkil karakola gitmiş yapmış olduğu işi anlatmış ve hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma yok iken suçunu ifade eden müvekkile karakolda, ifadesi alınırken bu süreçte ödemeyi yapacak olursa cezasında 3’de 2 indirim alabilme hakkının olduğu kendisine hatırlatılmamış. Yargılama sürecinde çıktığı tüm duruşmalarda müştekilerin zararlarını gidermek istediğini belirten müvekkile ödemek için süre verilmiş ancak ödeme yapacağı bir yer hakkında bilgi verilmemiş. 650 lirayı ödeyebilecek imkanı varken ödeme şeklini bilmediğiniz için 23 yıllık ekstra bir ceza almakla karşı karşıya kalıyorsunuz.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/internetten-otomobil-satin-alirken-740-bin-lira-dolandirildi-1076951288.html
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, dolandırmak, karakol
dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, dolandırmak, karakol

Karakola giderek kendini ihbar etti, 46 yıl ceza aldı

10:42 01.11.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİRKarakola giderek kendini ihbar etti, 46 yıl ceza aldı
Karakola giderek kendini ihbar etti, 46 yıl ceza aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR
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Sosyal medya üzerinde kurduğu sayfa ile 14 kişiden toplamda 650 TL topladıktan sonra karakola giderek kendisini ihbar eden İbrahim Kara 46 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 26 Eylül tarihinde cezaevine giren Kara, avukatının itirazları üzerine 27 Ekim’de serbest bırakıldı.
Sosyal medya üzerinden dolandırıldığını belirten İbrahim Kara maddi zorluk yaşayınca aynı yönteme başvurdu. Kara, sosyal medya üzerinden kurduğu sayfa ile toplamda 14 kişiden 650 lira para topladı. Daha sonra pişmanlık yaşayan Kara, karakola kendisini ihbar etti. Olay sebebiyle 46 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 26 Eylül tarihinde Ümraniye cezaevine giren Kara, avukatının çabaları sonucu 27 Ekim’de tahliye oldu.

'Pişman oldum karakola gittim'

Önce kendisinin dolandırıldığını ve sinirle aynı hatayı yaptığını belirten İbrahim Kara, “Facebook üzerinden dolandırılmıştım bir anlık sinirle kendim de o an ne yapacağımı bilmediğim için aynı yol ile çok ufak miktarlar olmak üzere, para kazanmak için yapmadığım şeydi bu. Rakamlardan zaten belli. Kendim de aynı suçu işledim ve sonra pişman olup karakola gittim. Tüm tutarlar cebimdeydi ve büyük bir rakam değildi. Karakolda size ulaşacağız denildi. Tabii benim işim gücüm vardı gidip çalışıyordum. Süreç içerisinde bana bilgi verilmedi. Mahkemeye çıktım ve mahkemede zararları karşılayacağımı, pişman olduğumu söyledim” sözlerini kullandı.

'Yaklaşık 31 gün cezaevinde kaldım'

Kara, “Rakamların ufak olduğunu söyledim, toplamda 650 lira idi. Bana, zararı nasıl karşılayacağım söylenmedi, ben de ilk defa böyle bir süreç geçirdiğim için nasıl ilerleyeceğimi bilmediğimden dolayı hayatıma devam ettim. Belli bir zaman sonra havaalanında beni yakaladılar. 46 yıl ceza aldığım söylendi ve direkt cezaevine girdim. Yaklaşık 31 gün cezaevinde kaldım. Cezaevinde cinayetten yatanlar vardı, adam 3 kişiyi öldürmüş ama benden az cezası vardı. Adam bana gülüyordu, 650 liralık ceza sebebiyle ondan çok daha fazla cezaya sahiptim” şeklinde konuştu.

'Ödeme yapacağı yer hakkında bilgi verilmedi'

Avukat Muharrem Peçe, “Yapmış olduğu işten pişman olan müvekkil karakola gitmiş yapmış olduğu işi anlatmış ve hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma yok iken suçunu ifade eden müvekkile karakolda, ifadesi alınırken bu süreçte ödemeyi yapacak olursa cezasında 3’de 2 indirim alabilme hakkının olduğu kendisine hatırlatılmamış. Yargılama sürecinde çıktığı tüm duruşmalarda müştekilerin zararlarını gidermek istediğini belirten müvekkile ödemek için süre verilmiş ancak ödeme yapacağı bir yer hakkında bilgi verilmemiş. 650 lirayı ödeyebilecek imkanı varken ödeme şeklini bilmediğiniz için 23 yıllık ekstra bir ceza almakla karşı karşıya kalıyorsunuz.” dedi.
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