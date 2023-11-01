https://sputniknews.com.tr/20231101/internetten-otomobil-satin-alirken-740-bin-lira-dolandirildi-1076951288.html
İnternetten otomobil satın alırken 740 bin lira dolandırıldı
İnternetten otomobil satın alırken 740 bin lira dolandırıldı
Trabzon'da, internet sitesinde ilanı verilen otomobili satın almak isteyen kişi, 740 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T10:07+0300
2023-11-01T10:07+0300
2023-11-01T10:07+0300
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otomobil
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Alınan bilgiyle göre, M.B. (41) bir internet sitesinde Ankara'dan satılan ikinci el otomobili almak için ilandaki telefon numarasını aradı.Aradığı kişinin aracın sahibi olduğunu zannederek pazarlık yapan M.B, bu kişiyle satış için anlaştı.Aracı alması için vekalet verdiği arkadaşını Ankara'daki notere yönlendiren M.B, telefonda kendisine ulaştırılan banka hesap numarasına da 740 bin lira yatırdı.Bu arada otomobilin gerçek sahibi ise daha önce kendisini arayan şüphelinin yönlendirmesiyle kurulan telefon irtibatında anlaştığı vekil alıcı ile satış yapmak için notere geldi. Burada vekaletle aracı almak için bekleyen kişiyle görüşen araç sahibi, işlemleri başlatmak için paranın hesabına yatırılmasını istedi.Araç sahibi, bir süre beklemesine rağmen paranın kendisine ulaşmadığını belirterek satışı gerçekleştirmedi.M.B, telefonda görüşerek hesabına parayı yatırdığı kişinin, notere giden aracın sahibi olmadığını anlayınca Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.Polis, satıştaki aracın bilgilerini kullanarak sahte ilan veren şüphelinin hem alıcı hem de sahibi ile ayrı ayrı görüşerek anlaştıktan sonra noterde buluşmalarını sağladığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlattı.
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İnternetten otomobil satın alırken 740 bin lira dolandırıldı
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Trabzon'da, internet sitesinde ilanı verilen otomobili satın almak isteyen kişi, 740 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Alınan bilgiyle göre, M.B. (41) bir internet sitesinde Ankara'dan satılan ikinci el otomobili almak için ilandaki telefon numarasını aradı.
Aradığı kişinin aracın sahibi olduğunu zannederek pazarlık yapan M.B, bu kişiyle satış için anlaştı.
Aracı alması için vekalet verdiği arkadaşını Ankara'daki notere yönlendiren M.B, telefonda kendisine ulaştırılan banka hesap numarasına da 740 bin lira yatırdı.
Bu arada otomobilin gerçek sahibi ise daha önce kendisini arayan şüphelinin yönlendirmesiyle kurulan telefon irtibatında anlaştığı vekil alıcı ile satış yapmak için notere geldi. Burada vekaletle aracı almak için bekleyen kişiyle görüşen araç sahibi, işlemleri başlatmak için paranın hesabına yatırılmasını istedi.
Araç sahibi, bir süre beklemesine rağmen paranın kendisine ulaşmadığını belirterek satışı gerçekleştirmedi.
M.B, telefonda görüşerek hesabına parayı yatırdığı kişinin, notere giden aracın sahibi olmadığını anlayınca Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
Polis, satıştaki aracın bilgilerini kullanarak sahte ilan veren şüphelinin hem alıcı hem de sahibi ile ayrı ayrı görüşerek anlaştıktan sonra noterde buluşmalarını sağladığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlattı.