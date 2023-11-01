https://sputniknews.com.tr/20231101/istanbul-emniyet-mudurlugunden-bogazda-gemi-trafigine-iliskin-aciklama-1076940865.html

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T01:09+0300

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türkiye

istanbul emniyet müdürlüğü

recep tayyip erdoğan

emine erdoğan

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaz'da gemi trafiğine ilişkin açıklama yaptı.Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında yarın Vahdettin Köşkü'nde bazı programların olacağı belirtildi.Bu kapsamda yarın Üsküdar ve Çengelköy İskelesi'nde bazı programların düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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istanbul emniyet müdürlüğü, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, bm, bm, birleşmiş milletler (bm)