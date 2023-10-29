Emekli Tümamiral Gürdeniz'den 100. yılda 100 gemi yorumu: Mavi Vatan geleceği için ne büyük güvence

Bugün hayatımın en unutulmaz gününü yaşadım. Donanma tüm gücü ile Boğazdan geçti. Türk milleti hem denizde hem de kıyıda binlerce bayrak ve Atatürk posterleri ile donanmasını selamladı. Cumhuriyet Donanmasının ruhu Atatürk’ün ruhu ile buluştu. Geçişte evladım olarak gördüğüm canım gemim TCG Gaziantep’i yıllar sonra gördüğüm için mutluyum. Merhum Oramiral Özden Örnek’in eseri Milgem korvetleri ve İstanbul firkateynini görmekten gurur duydum. Türk milletinin Atatürk, donanma ve gemi sevgisine şahit olmak Mavi Vatan geleceği için ne büyük güvence…