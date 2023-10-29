Emekli Tümamiral Gürdeniz'den 100. yılda 100 gemi yorumu: Mavi Vatan geleceği için ne büyük güvence
18:53 29.10.2023 (güncellendi: 18:55 29.10.2023)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı.
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolaysıyla 100 gemiyle yapılan geçit töreninin kendisine 'hayatının en unutulmaz gününü yaşattığını' belirterek, "Mavi Vatan geleceği için ne büyük güvence" ifadelerini kullandı:
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğazı'nda yaptı
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, törenden fotoğrafları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Bugün hayatımın en unutulmaz gününü yaşadım. Donanma tüm gücü ile Boğazdan geçti. Türk milleti hem denizde hem de kıyıda binlerce bayrak ve Atatürk posterleri ile donanmasını selamladı. Cumhuriyet Donanmasının ruhu Atatürk’ün ruhu ile buluştu. Geçişte evladım olarak gördüğüm canım gemim TCG Gaziantep’i yıllar sonra gördüğüm için mutluyum. Merhum Oramiral Özden Örnek’in eseri Milgem korvetleri ve İstanbul firkateynini görmekten gurur duydum. Türk milletinin Atatürk, donanma ve gemi sevgisine şahit olmak Mavi Vatan geleceği için ne büyük güvence…
Bugün hayatımın en unutulmaz gününü yaşadım. Donanma tüm gücü ile Boğazdan geçti. Türk milleti hem denizde hem de kıyıda binlerce bayrak ve Atatürk posterleri ile donanmasını selamladı. Cumhuriyet Donanmasının ruhu Atatürk’ün ruhu ile buluştu. Geçişte evladım olarak gördüğüm… pic.twitter.com/8u7pazg57f— Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) October 29, 2023