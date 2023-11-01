https://sputniknews.com.tr/20231101/israilli-supermarketlerin-turkiyeden-ithalati-durdurdugu-iddiasina-ticaret-bakanligindan-yalanlama-1076967273.html

İsrailli süpermarketlerin Türkiye'den ithalatı durdurduğu iddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama

İsrailli süpermarketlerin Türkiye'den ithalatı durdurduğu iddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama

İsrailli süpermarketlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze saldırılarına yönelik açıklamalarından sonra Türkiye'den ithalatı durdurduğu iddiasına Ticaret... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T15:45+0300

2023-11-01T15:45+0300

2023-11-01T16:34+0300

israil- filistin çatışması

iddia

recep tayyip erdoğan

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

ticaret bakanlığı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'a desteğini açıklamasının ardından bir dizi İsrailli süpermarket zincirlerinin Türkiye'den ithalatını durdurduğu iddia edilmişti. Sputnik'in Ticaret Bakanlığı’ndan elde ettiği bilgiye göre Bakanlık yetkilileri bu iddianın doğru olmadığını, şu anda karşılıklı ticaretin devam ettiğini söyledi.İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberinde, Türkiye'den gelen mallara boykot kararının ülkenin en büyük market zincirleri Shufersal, Rami Levy ve Yochananof tarafından uygulandığı öne sürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-cibaliye-multeci-kampini-yine-vuruldu-1076965039.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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iddia, recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ticaret bakanlığı