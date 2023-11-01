https://sputniknews.com.tr/20231101/israilli-supermarketlerin-turkiyeden-ithalati-durdurdugu-iddiasina-ticaret-bakanligindan-yalanlama-1076967273.html
İsrailli süpermarketlerin Türkiye'den ithalatı durdurduğu iddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
İsrailli süpermarketlerin Türkiye'den ithalatı durdurduğu iddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
İsrailli süpermarketlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze saldırılarına yönelik açıklamalarından sonra Türkiye'den ithalatı durdurduğu iddiasına Ticaret... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T15:45+0300
2023-11-01T15:45+0300
2023-11-01T16:34+0300
israil- filistin çatışması
iddia
recep tayyip erdoğan
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
ticaret bakanlığı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'a desteğini açıklamasının ardından bir dizi İsrailli süpermarket zincirlerinin Türkiye'den ithalatını durdurduğu iddia edilmişti. Sputnik'in Ticaret Bakanlığı’ndan elde ettiği bilgiye göre Bakanlık yetkilileri bu iddianın doğru olmadığını, şu anda karşılıklı ticaretin devam ettiğini söyledi.İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberinde, Türkiye'den gelen mallara boykot kararının ülkenin en büyük market zincirleri Shufersal, Rami Levy ve Yochananof tarafından uygulandığı öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-cibaliye-multeci-kampini-yine-vuruldu-1076965039.html
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iddia, recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ticaret bakanlığı
iddia, recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ticaret bakanlığı
İsrailli süpermarketlerin Türkiye'den ithalatı durdurduğu iddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:45 01.11.2023 (güncellendi: 16:34 01.11.2023) Abone ol
İsrailli süpermarketlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze saldırılarına yönelik açıklamalarından sonra Türkiye'den ithalatı durdurduğu iddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Sputnik'e konuşan bakanlık yetkilisi, karşılıklı ticaretin devam ettiğini vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'a desteğini açıklamasının ardından bir dizi İsrailli süpermarket zincirlerinin Türkiye'den ithalatını durdurduğu iddia edilmişti. Sputnik'in Ticaret Bakanlığı’ndan elde ettiği bilgiye göre Bakanlık yetkilileri bu iddianın doğru olmadığını, şu anda karşılıklı ticaretin devam ettiğini söyledi.
İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberinde, Türkiye'den gelen mallara boykot kararının ülkenin en büyük market zincirleri Shufersal, Rami Levy ve Yochananof tarafından uygulandığı öne sürüldü.