https://sputniknews.com.tr/20231101/hazine-ve-maliye-bakanligindan-otoyol-ve-koprulerin-satilmasi-iddialariyla-ilgili-aciklama--1076976708.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'otoyol ve köprülerin satılması' iddialarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'otoyol ve köprülerin satılması' iddialarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'otoyol ve köprülerin satılması' iddiaları yalanlanarak, Bakan Mehmet Şimşek'in 'satış' ile ilgili değil, 'özelleştirme... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T19:26+0300

2023-11-01T19:26+0300

2023-11-01T19:26+0300

türkiye

otoyol

köprü

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "otoyol ve köprülerin satılacağı" yönündeki haberi yalanlayarak, "Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez" ifadesini kullandı.Bakanlıktan, bir gazetede bugün yer alan "Şimdi de otoyol ve köprüleri satacaklar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu haberde yer alan "satış" ifadesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, haberi yapan gazetenin kendi yorumu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231031/mehmet-simsek-buyume-tahminini-acikladi-1076912665.html

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otoyol, köprü, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı