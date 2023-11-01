https://sputniknews.com.tr/20231101/hazine-ve-maliye-bakanligindan-otoyol-ve-koprulerin-satilmasi-iddialariyla-ilgili-aciklama--1076976708.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'otoyol ve köprülerin satılması' iddialarıyla ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'otoyol ve köprülerin satılması' iddialarıyla ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'otoyol ve köprülerin satılması' iddiaları yalanlanarak, Bakan Mehmet Şimşek'in 'satış' ile ilgili değil, 'özelleştirme... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T19:26+0300
2023-11-01T19:26+0300
2023-11-01T19:26+0300
türkiye
otoyol
köprü
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "otoyol ve köprülerin satılacağı" yönündeki haberi yalanlayarak, "Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez" ifadesini kullandı.Bakanlıktan, bir gazetede bugün yer alan "Şimdi de otoyol ve köprüleri satacaklar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.Söz konusu haberde yer alan "satış" ifadesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, haberi yapan gazetenin kendi yorumu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231031/mehmet-simsek-buyume-tahminini-acikladi-1076912665.html
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otoyol, köprü, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
otoyol, köprü, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'otoyol ve köprülerin satılması' iddialarıyla ilgili açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'otoyol ve köprülerin satılması' iddiaları yalanlanarak, Bakan Mehmet Şimşek'in 'satış' ile ilgili değil, 'özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil' şeklinde konuştuğu kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "otoyol ve köprülerin satılacağı" yönündeki haberi yalanlayarak, "Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Bakanlıktan, bir gazetede bugün yer alan "Şimdi de otoyol ve köprüleri satacaklar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu haberde yer alan "satış" ifadesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, haberi yapan gazetenin kendi yorumu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez. Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde, Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, 'Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil' şeklinde konuşmuştur. Ayrıca Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır."