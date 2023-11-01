https://sputniknews.com.tr/20231101/gazeteci-tolga-sardan-tutuklandi-1076977047.html
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklandığı bildirildi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T19:32+0300
2023-11-01T19:32+0300
2023-11-01T19:47+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.T24, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şardan'ın tutuklandığı açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/gazeteci-dincer-gokce-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1076977528.html
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tolga şardan, tutuklama, tutuklanma, son dakika
tolga şardan, tutuklama, tutuklanma, son dakika
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
19:32 01.11.2023 (güncellendi: 19:47 01.11.2023) Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.
T24, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şardan'ın tutuklandığı açıkladı.