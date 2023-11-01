https://sputniknews.com.tr/20231101/gayrimenkul-ve-arac-satisinda-yeni-donem-basladi-uymayana-100-bin-liraya-kadar-ceza-1076943789.html

Gayrimenkul ve araç satışında yeni dönem başladı: Uymayana 100 bin liraya kadar ceza

Gayrimenkul ve araç satışında yeni dönem başladı: Uymayana 100 bin liraya kadar ceza

Ticaret Bakanlığı’nın ilan sitelerine ilişkin düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, artık ilan veren kişiden gayrimenkul veya araçla... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T07:22+0300

2023-11-01T07:22+0300

2023-11-01T07:22+0300

ekonomi

konut

araç

ilan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269937_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5bce25df8a7cd7c71b165a21438e1f80.jpg

İlan sitelerinde fahiş fiyatlar yazarak piyasayı yükseltmeye çalışanlara ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme bugün itibarıyla devreye girdi.Konut ve otomobil fiyatlarında istenen seviyelere hızla gerileme başladı. Sektörlerdeki balon fiyatlar normalleşmeye başlarken gayrimenkul, araç satışlarına ilişkin yeni dönem başladı.Yeni konut kredisiHürriyet'in haberine göre, otomobil fiyatları hem sıfır hem de ikinci elde yüzde 15-20 oranında gerilerken konut satışları da kredi imkanlarının azalması ve yatırım için konut alacaklara sadece konutun değerinin yüzde 22.5’i kadar kredi çıkmasından dolayı geriledi ve satışlar yavaşladı.Hükümetin düşük faizle uzun vadeli konut kredisi paketi ise merakla beklenirken faizin yüzde 1.20 seviyelerinde vadenin ise 180 ay olacağı iddia ediliyor.İlan sitelerinde ilan veren kişiden gayrimenkul veya araçla bağlantısı ya da yetkisini gösteren belge istenecek.Yapılan düzenlemeyle e-Devlet ve Web Tapu uygulaması üzerinden ilanı doğrulayan belge bulunmadığı takdirde ilanlar web siteleri tarafından yayınlanmayacak. Aynı şekilde araç alım-satımlarında da ruhsat ya da ikinci el satış yetki belgesi sorguları yapılacak.100 bin lira cezaYetki ya da doğrulama belgesi olmayanlar için her ilanda dair 10 ile 100 bin lira arasında ceza kesilebilecek.Bu yöntemle sahte, fiyatları şişirilmiş, art niyetli fazla ilan girip fiyat manipülasyonu yapanların önüne geçilmiş olacak.Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aşçıoğlu düzenlemeyi değerlendirdi. Aşçıoğlu “Hayata geçecek bu düzenlemenin, özellikle ikinci eldeki konutta spekülatif fiyat artışlarına son vereceğini düşünüyoruz. Sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonların 1 Kasım itibariyle ilan siteleri ve şahısların ilanlarından sorumlu olması sektörde gördüğümüz bilgi kirliliği, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçerek şeffaflaşmasını da sağlayacak” dedi.İlk evini alacaklara gelecek aylarda beklenen düşük faizli, uzun vadeli kredi kampanya sinyalinin gerçekleşmesi halinde ilgili pazar için ciddi bir satış beklediğini ifade eden İrfan Aşçıoğlu konuttaki talebe işaret ederek “Doğru alanda doğru projeleri geliştiren markalara, arz sorunundan dolayı ciddi talep var. Krediye erişim arttırılırsa ve arz desteklenirse, o zaman sektöre ciddi bir hareket gelebilir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231031/arac-ve-konut-satisinda-yeni-donem-yarin-basliyor-uymayana-ceza-kesilecek-1076907334.html

ilan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konut, araç, ilan