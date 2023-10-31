https://sputniknews.com.tr/20231031/arac-ve-konut-satisinda-yeni-donem-yarin-basliyor-uymayana-ceza-kesilecek-1076907334.html

Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana ceza kesilecek

Araç ve konut satışında yeni dönem: Yarın başlıyor, uymayana ceza kesilecek

Gayrimenkul ve araç satışlarında 1 Kasım itibarıyla yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre, artık ilan veren kişiden gayrimenkul veya araçla bağlantısını... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T08:48+0300

2023-10-31T08:48+0300

2023-10-31T08:48+0300

ekonomi

ikinci el

ikinci el otomobil

gayrimenkul

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Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile gayrimenkul ve araç ilanları için yeni kurallar getirildi.Yeni düzenleme ile e-Devlet ve web tapu üzerinde ilanı doğrulayan belge bulunmadığı takdirde internet siteleri o ilanı yayınlamayacak. Aynı kural araç alım satımlarında da ruhsat ya da ikinci el satış yetki belgesi sorgulanarak uygulanacak.100 bin lira cezaNTV'nin haberine göre, yetki ya da doğrulama belgesi bulunmayan ilanların her birine 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza kesilecek.Ancak uzmanlar yine de internet ilanlarına karşı dikkatli olunması için uyarıyor.Otomotiv Data Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu uygulamanın dolandırıcılık riskini azaltacağını ve tüketicilerin güvenini artıracağını dile getirdi.Sahte hesapları ve dolandırıcılık faaliyetlerini minimize edileceğinin de altını çizen Yalçın, "Bu şekilde güvenilir satış işlemleri ve şeffaf piyasa koşulları fiyatların piyasa gerçeklerini daha iyi yansıtmasına yardımcı olacaktır" dedi.Uzmanlar, 1 Kasım yani yönetmelik değişikliği öncesinde verilen ilanlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231025/ikinci-el-aracta-ilan-artisi-yeni-hareketlilik-icin-tarih-verildi-1076697916.html

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