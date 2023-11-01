Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İsrail-Filistin çatışması yeni bir boyuta evriliyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomide hedefler 2053'e ertelendi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı: Sektörde 'şüpheli' olgusu tekrar değerlendirilmeli
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail'in kara harekatı ve sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
18:32
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
18:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
18:49
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
19:29
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
19:37
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la gündemin öne çıkan köşe yazıları
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231101/fed-baskani-powelldan-faiz-indirimi-aciklamasi--1076980813.html
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sağlamaya kararlı... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T23:55+0300
2023-11-01T23:55+0300
ekonomi
fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_580a42e1aef4af0adc6df48a5ed9cb6e.jpg
Fed Başkanı Jerome Powell,, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.Para politikası duruşunun kısıtlayıcı olmasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.Powell, kaydedilen mesafeye rağmen belirsizlikler ve risklerin bulunduğuna işaret ederek, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) "dikkatli şekilde ilerlediğini" vurguladı.Fed Başkanı Powell, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda, gelen veriler, gelişen görünüm ve risklere bağlı olarak karar alacaklarını yineledi.'Ekonomik aktivite beklentilerin oldukça üzerinde büyüdü'Son göstergelerin, ekonomik aktivitenin "güçlü" bir hızda ve "beklentilerin oldukça üzerinde" büyüdüğüne işaret ettiğini belirten Powell, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarının da etkisiyle yüzde 4,9 büyüdüğünün tahmin edildiğini anımsattı.Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü ancak arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmeye devam ettiğini kaydetti.Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğine de değinen Powell, "Enflasyon geçen yılın ortasından bu yana yavaşladı ve yaz boyunca göstergeler oldukça olumluydu. Ancak birkaç aylık iyi veriler, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğine dair güven oluşturmak için gerekenlerin yalnızca başlangıcı" diye konuştu.'Finansal gelişmeleri yakından takip ediyoruz'Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayarak, "Enflasyonu zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutmaya kararlıyız" dedi.Ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini dile getiren Powell, büyümenin sürekli potansiyelin üzerinde olduğuna dair kanıtlar veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın artık azalmamasının, enflasyondaki ilerlemeyi riske atabileceğini ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini belirtti.Powell, diğer faktörlerin yanı sıra uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle finansal koşulların son aylarda önemli ölçüde sıkılaştığına işaret ederek, bu alandaki gelişmeleri de yakından izlediklerini bildirdi.'Finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabilir'Fed Başkanı Powell, "Enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye indirecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye kararlıyız ve henüz böyle bir duruşa ulaştığımızdan emin değiliz" değerlendirmesinde bulundu.Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi takip ettiklerini ve bu durumun yazdan bu yana finansal koşulların sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu belirten Powell, finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabileceğini kaydetti.Powell, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin yanı sıra güçlü dolar ve düşük hisse senedi fiyatları gibi unsurlardan kaynaklanan sıkı finansal koşulların gelecek faiz kararları için önemli olabileceğini ifade etti.'Komite şu anda faiz indirimini düşünmüyor'Gelecek toplantılarla ilgili herhangi bir karar almadıklarını vurgulayan Powell, "Komite şu anda faiz indirimini düşünmüyor" dedi.Powell, Ukrayna krizi ve İsrail-Filistin çatışması olmak üzere küresel jeopolitik gerilimlerin arttığına işaret ederek, bunların ekonomik etkilerini izlediklerini kaydetti.ABD'de hükümetin kapanma olasılığının da risk unsuru olduğunu belirten Powell, Fed'in yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaştığından emin olmaya odaklandığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/fed-faiz-kararini-acikladi-1076978763.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068735029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cbdc8d0c8e8735d99518629f44b17bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), enflasyon
fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), enflasyon

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması

23:55 01.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon Jerome Powell
 Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Abone olTelegram
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sağlamaya kararlı olduklarını ancak buna ulaştıklarından "henüz emin olmadıklarını" ifade etti.
Fed Başkanı Jerome Powell,, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
Para politikası duruşunun kısıtlayıcı olmasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.
Powell, kaydedilen mesafeye rağmen belirsizlikler ve risklerin bulunduğuna işaret ederek, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) "dikkatli şekilde ilerlediğini" vurguladı.
Fed Başkanı Powell, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda, gelen veriler, gelişen görünüm ve risklere bağlı olarak karar alacaklarını yineledi.

'Ekonomik aktivite beklentilerin oldukça üzerinde büyüdü'

Son göstergelerin, ekonomik aktivitenin "güçlü" bir hızda ve "beklentilerin oldukça üzerinde" büyüdüğüne işaret ettiğini belirten Powell, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarının da etkisiyle yüzde 4,9 büyüdüğünün tahmin edildiğini anımsattı.
Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü ancak arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmeye devam ettiğini kaydetti.
Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğine de değinen Powell, "Enflasyon geçen yılın ortasından bu yana yavaşladı ve yaz boyunca göstergeler oldukça olumluydu. Ancak birkaç aylık iyi veriler, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğine dair güven oluşturmak için gerekenlerin yalnızca başlangıcı" diye konuştu.

'Finansal gelişmeleri yakından takip ediyoruz'

Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayarak, "Enflasyonu zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutmaya kararlıyız" dedi.
Ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini dile getiren Powell, büyümenin sürekli potansiyelin üzerinde olduğuna dair kanıtlar veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın artık azalmamasının, enflasyondaki ilerlemeyi riske atabileceğini ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini belirtti.
Powell, diğer faktörlerin yanı sıra uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle finansal koşulların son aylarda önemli ölçüde sıkılaştığına işaret ederek, bu alandaki gelişmeleri de yakından izlediklerini bildirdi.

'Finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabilir'

Fed Başkanı Powell, "Enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye indirecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye kararlıyız ve henüz böyle bir duruşa ulaştığımızdan emin değiliz" değerlendirmesinde bulundu.
Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi takip ettiklerini ve bu durumun yazdan bu yana finansal koşulların sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu belirten Powell, finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabileceğini kaydetti.
Powell, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin yanı sıra güçlü dolar ve düşük hisse senedi fiyatları gibi unsurlardan kaynaklanan sıkı finansal koşulların gelecek faiz kararları için önemli olabileceğini ifade etti.

'Komite şu anda faiz indirimini düşünmüyor'

Gelecek toplantılarla ilgili herhangi bir karar almadıklarını vurgulayan Powell, "Komite şu anda faiz indirimini düşünmüyor" dedi.
Powell, Ukrayna krizi ve İsrail-Filistin çatışması olmak üzere küresel jeopolitik gerilimlerin arttığına işaret ederek, bunların ekonomik etkilerini izlediklerini kaydetti.
ABD'de hükümetin kapanma olasılığının da risk unsuru olduğunu belirten Powell, Fed'in yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaştığından emin olmaya odaklandığını vurguladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
EKONOMİ
Fed, faiz kararını açıkladı
21:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала