https://sputniknews.com.tr/20231101/fed-baskani-powelldan-faiz-indirimi-aciklamasi--1076980813.html

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması

Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sağlamaya kararlı... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T23:55+0300

2023-11-01T23:55+0300

2023-11-01T23:55+0300

ekonomi

fed

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

enflasyon

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Fed Başkanı Jerome Powell,, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.Para politikası duruşunun kısıtlayıcı olmasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.Powell, kaydedilen mesafeye rağmen belirsizlikler ve risklerin bulunduğuna işaret ederek, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) "dikkatli şekilde ilerlediğini" vurguladı.Fed Başkanı Powell, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda, gelen veriler, gelişen görünüm ve risklere bağlı olarak karar alacaklarını yineledi.'Ekonomik aktivite beklentilerin oldukça üzerinde büyüdü'Son göstergelerin, ekonomik aktivitenin "güçlü" bir hızda ve "beklentilerin oldukça üzerinde" büyüdüğüne işaret ettiğini belirten Powell, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarının da etkisiyle yüzde 4,9 büyüdüğünün tahmin edildiğini anımsattı.Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü ancak arz ve talep koşullarının daha iyi dengelenmeye devam ettiğini kaydetti.Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğine de değinen Powell, "Enflasyon geçen yılın ortasından bu yana yavaşladı ve yaz boyunca göstergeler oldukça olumluydu. Ancak birkaç aylık iyi veriler, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğine dair güven oluşturmak için gerekenlerin yalnızca başlangıcı" diye konuştu.'Finansal gelişmeleri yakından takip ediyoruz'Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayarak, "Enflasyonu zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutmaya kararlıyız" dedi.Ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini dile getiren Powell, büyümenin sürekli potansiyelin üzerinde olduğuna dair kanıtlar veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın artık azalmamasının, enflasyondaki ilerlemeyi riske atabileceğini ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini belirtti.Powell, diğer faktörlerin yanı sıra uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle finansal koşulların son aylarda önemli ölçüde sıkılaştığına işaret ederek, bu alandaki gelişmeleri de yakından izlediklerini bildirdi.'Finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabilir'Fed Başkanı Powell, "Enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye indirecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye kararlıyız ve henüz böyle bir duruşa ulaştığımızdan emin değiliz" değerlendirmesinde bulundu.Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi takip ettiklerini ve bu durumun yazdan bu yana finansal koşulların sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu belirten Powell, finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabileceğini kaydetti.Powell, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin yanı sıra güçlü dolar ve düşük hisse senedi fiyatları gibi unsurlardan kaynaklanan sıkı finansal koşulların gelecek faiz kararları için önemli olabileceğini ifade etti.'Komite şu anda faiz indirimini düşünmüyor'Gelecek toplantılarla ilgili herhangi bir karar almadıklarını vurgulayan Powell, "Komite şu anda faiz indirimini düşünmüyor" dedi.Powell, Ukrayna krizi ve İsrail-Filistin çatışması olmak üzere küresel jeopolitik gerilimlerin arttığına işaret ederek, bunların ekonomik etkilerini izlediklerini kaydetti.ABD'de hükümetin kapanma olasılığının da risk unsuru olduğunu belirten Powell, Fed'in yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaştığından emin olmaya odaklandığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/fed-faiz-kararini-acikladi-1076978763.html

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