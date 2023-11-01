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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20231101/fed-faiz-kararini-acikladi-1076978763.html
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T21:03+0300
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abd
abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
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ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını sabit tuttu.İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.FOMC'nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.İstihdam kazanımlarının yıl başından bu yana ılımlı hale gelerek güçlü kalmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kaldığı ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.Fed'in para politikası karar metninde fazla değişiklik yapmadığı dikkati çekerken, daha önce "sağlam" olarak tanımlanan ekonomik faaliyetteki büyüme "güçlü" olarak nitelendirildi. İstihdam kazanımlarının ise yılbaşından bu yana ılımlı hale geldiği karar metnine eklendi.Açıklamada, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu vurgulanarak hane halkı ve işletmeler için daha sıkı mali ve kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu aktarıldı.Bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.Fed faiz oranını Mart 2022'den bu yana toplam 525 baz puan artırdıABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.Bankanın politika faizi söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230920/fed-baskani-powelldan-faiz-aciklamasi-daha-da-artirmaya-haziriz-1075637837.html
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fed kasım’da faiz yükseltti mi? fed’in faizi kararı ne oldu?
fed kasım’da faiz yükseltti mi? fed’in faizi kararı ne oldu?

Fed, faiz kararını açıkladı

21:03 01.11.2023 (güncellendi: 21:45 01.11.2023)
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını sabit tuttu.
İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
FOMC'nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.
Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.
İstihdam kazanımlarının yıl başından bu yana ılımlı hale gelerek güçlü kalmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kaldığı ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.
Fed'in para politikası karar metninde fazla değişiklik yapmadığı dikkati çekerken, daha önce "sağlam" olarak tanımlanan ekonomik faaliyetteki büyüme "güçlü" olarak nitelendirildi. İstihdam kazanımlarının ise yılbaşından bu yana ılımlı hale geldiği karar metnine eklendi.
Açıklamada, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu vurgulanarak hane halkı ve işletmeler için daha sıkı mali ve kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu aktarıldı.
Bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu ifade edilen açıklamada, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.

Fed faiz oranını Mart 2022'den bu yana toplam 525 baz puan artırdı

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.
Bankanın politika faizi söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.
ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak eylülde yıllık bazda yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması: 'Daha da artırmaya hazırız'
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