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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/cin-disisleri-cin-filistin-meselesini-cozmek-icin-uluslararasi-bir-konferansi-toplanmasini-istiyor-1076975912.html
Çin, Filistin meselesini çözmek için uluslararası bir konferansı toplanmasını istiyor
Çin, Filistin meselesini çözmek için uluslararası bir konferansı toplanmasını istiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang, Filistin meselesini çözmek için uluslararası bir konferansı toplanması çağrısında bulundu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T23:21+0300
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israil- filistin çatışması
çin halk cumhuriyeti
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çin dışişleri bakanlığı
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filistin
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ummanlı mevkidaşı ile Filistinliler ve İsrailliler arasında devam eden çatışma hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.Çin'in bugünden itibaren bu ay için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanlığını devralacağını kaydeden Wang, Çin tarafının adaleti sağlamak, fikir birliği oluşturmak ve durumu yatıştırmak, sivilleri korumak, insani vaziyeti hafifletmek ve barış sürecini yeniden tesis etmek için aralıksız çaba sarf etmek için başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm taraflarla koordinasyonu güçlendireceğini söyledi.Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Gazze'deki durum her geçen gün kötüleşirken ve sivil kayıpların sayısı sürekli artarken, vicdan ve sorumluluk sahibi hiçbir ülkenin böyle bir trajedinin devam etmesine izin vermeyeceğini söyledi.Wang, Çin'in Filistin sorununun iki devletli çözüm rayına oturtulması için daha yetkili, daha büyük ölçekli ve etkili bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanmasını desteklediğini belirtti.Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi ise Çin'in Filistin sorununa ilişkin adil ve yapıcı tutumunu takdirle karşıladığını söyledi.Çin'in tutumuyla yüksek derecede uyum içinde olan Arap tarafının da, sorunun çözümünün tek yolunun diyalog olduğuna inandığı ve Ortadoğu barış sürecini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmayı umduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231022/cin-bmyi-filistinde-baris-zirvesi-duzenlemeye-cagirdi-1076600012.html
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çin halk cumhuriyeti, wang yi, çin dışişleri bakanlığı, umman, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi
çin halk cumhuriyeti, wang yi, çin dışişleri bakanlığı, umman, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi

Çin, Filistin meselesini çözmek için uluslararası bir konferansı toplanmasını istiyor

23:21 01.11.2023 (güncellendi: 23:24 01.11.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Çin Dışişleri Bakanı Wang, Filistin meselesini çözmek için uluslararası bir konferansı toplanması çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ummanlı mevkidaşı ile Filistinliler ve İsrailliler arasında devam eden çatışma hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.
Çin'in bugünden itibaren bu ay için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanlığını devralacağını kaydeden Wang, Çin tarafının adaleti sağlamak, fikir birliği oluşturmak ve durumu yatıştırmak, sivilleri korumak, insani vaziyeti hafifletmek ve barış sürecini yeniden tesis etmek için aralıksız çaba sarf etmek için başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm taraflarla koordinasyonu güçlendireceğini söyledi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Gazze'deki durum her geçen gün kötüleşirken ve sivil kayıpların sayısı sürekli artarken, vicdan ve sorumluluk sahibi hiçbir ülkenin böyle bir trajedinin devam etmesine izin vermeyeceğini söyledi.
Wang, Çin'in Filistin sorununun iki devletli çözüm rayına oturtulması için daha yetkili, daha büyük ölçekli ve etkili bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanmasını desteklediğini belirtti.
Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi ise Çin'in Filistin sorununa ilişkin adil ve yapıcı tutumunu takdirle karşıladığını söyledi.
Çin'in tutumuyla yüksek derecede uyum içinde olan Arap tarafının da, sorunun çözümünün tek yolunun diyalog olduğuna inandığı ve Ortadoğu barış sürecini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmayı umduğu ifade edildi.
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