https://sputniknews.com.tr/20231101/cin-disisleri-cin-filistin-meselesini-cozmek-icin-uluslararasi-bir-konferansi-toplanmasini-istiyor-1076975912.html

Çin, Filistin meselesini çözmek için uluslararası bir konferansı toplanmasını istiyor

Çin, Filistin meselesini çözmek için uluslararası bir konferansı toplanmasını istiyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Filistin meselesini çözmek için uluslararası bir konferansı toplanması çağrısında bulundu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T23:21+0300

2023-11-01T23:21+0300

2023-11-01T23:24+0300

israil- filistin çatışması

çin halk cumhuriyeti

wang yi

çin dışişleri bakanlığı

umman

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ummanlı mevkidaşı ile Filistinliler ve İsrailliler arasında devam eden çatışma hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.Çin'in bugünden itibaren bu ay için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanlığını devralacağını kaydeden Wang, Çin tarafının adaleti sağlamak, fikir birliği oluşturmak ve durumu yatıştırmak, sivilleri korumak, insani vaziyeti hafifletmek ve barış sürecini yeniden tesis etmek için aralıksız çaba sarf etmek için başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm taraflarla koordinasyonu güçlendireceğini söyledi.Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Gazze'deki durum her geçen gün kötüleşirken ve sivil kayıpların sayısı sürekli artarken, vicdan ve sorumluluk sahibi hiçbir ülkenin böyle bir trajedinin devam etmesine izin vermeyeceğini söyledi.Wang, Çin'in Filistin sorununun iki devletli çözüm rayına oturtulması için daha yetkili, daha büyük ölçekli ve etkili bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanmasını desteklediğini belirtti.Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi ise Çin'in Filistin sorununa ilişkin adil ve yapıcı tutumunu takdirle karşıladığını söyledi.Çin'in tutumuyla yüksek derecede uyum içinde olan Arap tarafının da, sorunun çözümünün tek yolunun diyalog olduğuna inandığı ve Ortadoğu barış sürecini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmayı umduğu ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231022/cin-bmyi-filistinde-baris-zirvesi-duzenlemeye-cagirdi-1076600012.html

çin halk cumhuriyeti

umman

israil

filistin

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