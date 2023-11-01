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https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-ozhaseki-fahis-insaat-maliyeti-artislari-icin-yasal-duzenleme-yapabiliriz-1076954543.html
Bakan Özhaseki: Fahiş inşaat maliyeti artışları için yasal düzenleme yapabiliriz
Bakan Özhaseki: Fahiş inşaat maliyeti artışları için yasal düzenleme yapabiliriz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde fahiş inşaat maliyetlerine karşı harekete geçtiklerini açıkladı. Bakan Özhaseki... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T11:58+0300
2023-11-01T11:58+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre
mehmet özhaseki
deprem
kentsel dönüşüm
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Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.‘Aralık ayında teslim edilecek’Özhaseki deprem bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek “6 Şubat depremlerinden zarar gören şehirlerimizde 200 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Şu anda yaklaşık 50 bin kadar konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz. İnşallah Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte biten konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz. Alt ve üstyapısıyla, yollarıyla yeni şehirler inşa ediliyor. İşlerimiz kolay değil ama Allah’ın izniyle üstesinden geleceğiz” dedi.‘Fahiş artışa izin vermeyeceğiz’Deprem bölgesindeki inşaat maliyetlerinin artışına ilişkin soruya yanıt veren Özhaseki “Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren beton firmalarıyla da bir toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantıda, depremzedelerin mağdur edilmesine izin vermeyeceğimizi, inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamıştık. Gerçek maliyeti 1.300 TL civarında olan 1 mikap betona, ‘nakliye fiyatları arttı, ekipman bulamıyoruz, agrega bulamıyoruz, işçi ve usta bulamıyoruz’ gibi bahanelerle 3.000 TL’ye kadar bedel isteniyor. Biz bunun fahiş fiyat artışı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını ifade ettik. Gerekirse kanuni düzenleme ile bu fırsatçılığın önüne geçeceğimizi belirttik” ifadelerini kullandı.‘Kentsel dönüşüm için de çalışmalar sürüyor’Deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Özhaseki “Hazırladığımız yasa önerimiz şu anda komisyon aşamasında. Komisyondan geçtikten sonra Genel Kurul’a gelecek. İnşallah önümüzdeki günlerde Meclis’ten büyük bir destek alarak yasalaşacağını düşünüyorum. Yasa yürürlüğe girer girmez İstanbul ve Marmara’nın dönüşümünü bir an evvel hızlandıracağız. Dönüşüm sürecini hızlandıracak ve kentsel dönüşüme yeni bir soluk katacak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Çalışmalarımız sürüyor, yönetmeliklerini hazırlayıp yayınlayacağız. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız eliyle de ülke genelindeki dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Bilim insanları ‘Deprem öncesindeki hazırlık için yapılan 1 birim harcama, deprem sonrasında 7 misline çıkıyor’ diyorlar. Biz ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemekte kararlıyız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/bakan-ozhaseki-istanbulun-kentsel-donusum-calismasina-imamoglunu-da-davet-ettik-1073949835.html
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çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre, mehmet özhaseki, deprem, kentsel dönüşüm
çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre, mehmet özhaseki, deprem, kentsel dönüşüm

Bakan Özhaseki: Fahiş inşaat maliyeti artışları için yasal düzenleme yapabiliriz

11:58 01.11.2023
© İHAMehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© İHA
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Özel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde fahiş inşaat maliyetlerine karşı harekete geçtiklerini açıkladı. Bakan Özhaseki gerekirse yasal düzenlemenin de yapılacağını duyurdu.
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

‘Aralık ayında teslim edilecek’

Özhaseki deprem bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek “6 Şubat depremlerinden zarar gören şehirlerimizde 200 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Şu anda yaklaşık 50 bin kadar konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz. İnşallah Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte biten konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz. Alt ve üstyapısıyla, yollarıyla yeni şehirler inşa ediliyor. İşlerimiz kolay değil ama Allah’ın izniyle üstesinden geleceğiz” dedi.

‘Fahiş artışa izin vermeyeceğiz’

Deprem bölgesindeki inşaat maliyetlerinin artışına ilişkin soruya yanıt veren Özhaseki “Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren beton firmalarıyla da bir toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantıda, depremzedelerin mağdur edilmesine izin vermeyeceğimizi, inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamıştık. Gerçek maliyeti 1.300 TL civarında olan 1 mikap betona, ‘nakliye fiyatları arttı, ekipman bulamıyoruz, agrega bulamıyoruz, işçi ve usta bulamıyoruz’ gibi bahanelerle 3.000 TL’ye kadar bedel isteniyor. Biz bunun fahiş fiyat artışı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını ifade ettik. Gerekirse kanuni düzenleme ile bu fırsatçılığın önüne geçeceğimizi belirttik” ifadelerini kullandı.

‘Kentsel dönüşüm için de çalışmalar sürüyor’

Deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Özhaseki “Hazırladığımız yasa önerimiz şu anda komisyon aşamasında. Komisyondan geçtikten sonra Genel Kurul’a gelecek. İnşallah önümüzdeki günlerde Meclis’ten büyük bir destek alarak yasalaşacağını düşünüyorum. Yasa yürürlüğe girer girmez İstanbul ve Marmara’nın dönüşümünü bir an evvel hızlandıracağız. Dönüşüm sürecini hızlandıracak ve kentsel dönüşüme yeni bir soluk katacak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Çalışmalarımız sürüyor, yönetmeliklerini hazırlayıp yayınlayacağız. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız eliyle de ülke genelindeki dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Bilim insanları ‘Deprem öncesindeki hazırlık için yapılan 1 birim harcama, deprem sonrasında 7 misline çıkıyor’ diyorlar. Biz ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemekte kararlıyız” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
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Bakan Özhaseki: İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmasına İmamoğlu’nu da davet ettik
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