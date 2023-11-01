https://sputniknews.com.tr/20231101/anayasa-hukukcusu-prof-dr-ergun-ozbudun-hayatini-kaybetti-1076949546.html
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Özbudun’un ölüm haberini eşi Serap Yazıcı Özbudun duyurdu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T09:33+0300
2023-11-01T09:33+0300
2023-11-01T09:33+0300
yaşam
anayasa
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ölüm
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Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında hayatını kaybetti.Özbudun'un ölüm haberini eşi Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı."Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Dr. Ergun Özbudun'u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim" ifadesini kullanan Serap Yazıcı Özbudun, eşinin cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.
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Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
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Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Özbudun’un ölüm haberini eşi Serap Yazıcı Özbudun duyurdu.
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Özbudun'un ölüm haberini eşi Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.
"Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Dr. Ergun Özbudun'u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim" ifadesini kullanan Serap Yazıcı Özbudun, eşinin cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.