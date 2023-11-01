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https://sputniknews.com.tr/20231101/amerikan-b-1b-lancers-ucaklari-incirlik-hava-ussune-geldi-1076942055.html
Amerikan B-1B Lancers uçakları İncirlik Hava Üssü'ne geldi
Amerikan B-1B Lancers uçakları İncirlik Hava Üssü'ne geldi
ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Hava Kuvvetleri’ne ait -1B bombardıman uçakları, eğitim görevi kapsamında yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü’ne iniş gerçekleştirdi.İncirlik Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, "hot-pit" denilen yakıt ikmali, motorlar halen çalışırken uçağa yakıt ikmali yapma taktiği anlamına geliyor.Söz konusu uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce iki saatten daha kısa bir süre İncirlik Üssü'nde kaldı.B-1B bombardıman uçakları, KC-135R Asena tankerleri ve F-16 Fighting Falcon'ları da içerecek şekilde, önceden planlanmış eğitim görevleri için Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü (JTAC) prosedürlerini ve yakın hava desteği eğitim misyonlarını uygulamak amacıyla Türk ordusuna entegre edildi.ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, "Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu" dedi.ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutan Yardımcısı Albay Robert Schoeneberg de, "İncirlik'teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve anmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.Schoeneberg, bunun, "üssün benzersiz yeteneklerini ve stratejik konumunu gösterdiğini" vurguladı.Türkiye'nin en büyük askeri tesislerinden biri olan İncirlik Üssü'nün stratejik konumu, acil durum operasyonları ve NATO entegrasyonu için burayı bir merkez haline getiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/adana-incirlik-hava-ussunde-bin-200-abd-askeri-12-yil-sonra-disari-cikti-1066106585.html
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abd, abd, b-1b, b-1b lancer, uçak

Amerikan B-1B Lancers uçakları İncirlik Hava Üssü'ne geldi

02:52 01.11.2023
© AA / Eren BozkurtABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi.
ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / Eren Bozkurt
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ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait -1B bombardıman uçakları, eğitim görevi kapsamında yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü’ne iniş gerçekleştirdi.
İncirlik Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, "hot-pit" denilen yakıt ikmali, motorlar halen çalışırken uçağa yakıt ikmali yapma taktiği anlamına geliyor.
Söz konusu uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce iki saatten daha kısa bir süre İncirlik Üssü'nde kaldı.
B-1B bombardıman uçakları, KC-135R Asena tankerleri ve F-16 Fighting Falcon'ları da içerecek şekilde, önceden planlanmış eğitim görevleri için Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü (JTAC) prosedürlerini ve yakın hava desteği eğitim misyonlarını uygulamak amacıyla Türk ordusuna entegre edildi.
ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, "Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu" dedi.
ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutan Yardımcısı Albay Robert Schoeneberg de, "İncirlik'teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve anmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Schoeneberg, bunun, "üssün benzersiz yeteneklerini ve stratejik konumunu gösterdiğini" vurguladı.
Türkiye'nin en büyük askeri tesislerinden biri olan İncirlik Üssü'nün stratejik konumu, acil durum operasyonları ve NATO entegrasyonu için burayı bir merkez haline getiriyor.
Adana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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Adana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı
24 Ocak, 11:47
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