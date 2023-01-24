https://sputniknews.com.tr/20230124/adana-incirlik-hava-ussunde-bin-200-abd-askeri-12-yil-sonra-disari-cikti-1066106585.html
Adana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı
Adana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı
İncirlik Hava Üssü’nde kente çıkışı yasak olan ABD askerlerinin yaklaşık 12 yıl aradan sonra tekrardan üst dışına çıkmalarına izin verildi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T11:47+0300
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Hava Üssü’nde 2003 yılında ABD, güvenlik gerekçesiyle askerlerinin üs dışına çıkmasını kısıtlamıştı.Bunun yanı sıra 2011 yılında, ABD askerlerinin üs dışarısına çıkması tamamen yasaklandı.İncirlik’te bulunan hediyelik eşya, halı, spor aletleri, kuyumcu, restoran ve cezerye gibi iş yerleri bulunan esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.12 yıl sonra askerlere izin verildiAradan geçen 12 yılın ardından, ABD askerlerinin tekrardan üs dışarısına çıkmasına izin verildi.21 Ocak Cumartesi günü, askerler 12 yılın ardından üs dışarısına çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20211008/abddeki-bir-dizi-stk-turkiyenin-f-16-alma-talebine-karsi-harekete-gecti-1049649509.html
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türkiye, adana, incirlik üssü
türkiye, adana, incirlik üssü
Adana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı
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İncirlik Hava Üssü’nde kente çıkışı yasak olan ABD askerlerinin yaklaşık 12 yıl aradan sonra tekrardan üst dışına çıkmalarına izin verildi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Hava Üssü’nde 2003 yılında ABD, güvenlik gerekçesiyle askerlerinin üs dışına çıkmasını kısıtlamıştı.
Bunun yanı sıra 2011 yılında, ABD askerlerinin üs dışarısına çıkması tamamen yasaklandı.
İncirlik’te bulunan hediyelik eşya, halı, spor aletleri, kuyumcu, restoran ve cezerye gibi iş yerleri bulunan esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.
12 yıl sonra askerlere izin verildi
Aradan geçen 12 yılın ardından, ABD askerlerinin tekrardan üs dışarısına çıkmasına izin verildi.
21 Ocak Cumartesi günü, askerler 12 yılın ardından üs dışarısına çıktı.