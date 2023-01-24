Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230124/adana-incirlik-hava-ussunde-bin-200-abd-askeri-12-yil-sonra-disari-cikti-1066106585.html
Adana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı
Adana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı
İncirlik Hava Üssü’nde kente çıkışı yasak olan ABD askerlerinin yaklaşık 12 yıl aradan sonra tekrardan üst dışına çıkmalarına izin verildi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T11:47+0300
2023-01-24T11:47+0300
türkiye
türkiye
adana
incirlik üssü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066106306_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_b37b611e3bd45b35d315d71390729495.jpg
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Hava Üssü’nde 2003 yılında ABD, güvenlik gerekçesiyle askerlerinin üs dışına çıkmasını kısıtlamıştı.Bunun yanı sıra 2011 yılında, ABD askerlerinin üs dışarısına çıkması tamamen yasaklandı.İncirlik’te bulunan hediyelik eşya, halı, spor aletleri, kuyumcu, restoran ve cezerye gibi iş yerleri bulunan esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.12 yıl sonra askerlere izin verildiAradan geçen 12 yılın ardından, ABD askerlerinin tekrardan üs dışarısına çıkmasına izin verildi.21 Ocak Cumartesi günü, askerler 12 yılın ardından üs dışarısına çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20211008/abddeki-bir-dizi-stk-turkiyenin-f-16-alma-talebine-karsi-harekete-gecti-1049649509.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066106306_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_e624a86d931cf23a1b0d899ad7f2acdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, adana, incirlik üssü
türkiye, adana, incirlik üssü

Adana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı

11:47 24.01.2023
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEAdana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı
Adana İncirlik Hava Üssü’nde bin 200 ABD askeri 12 yıl sonra dışarı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
Abone olTelegram
İncirlik Hava Üssü’nde kente çıkışı yasak olan ABD askerlerinin yaklaşık 12 yıl aradan sonra tekrardan üst dışına çıkmalarına izin verildi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Hava Üssü’nde 2003 yılında ABD, güvenlik gerekçesiyle askerlerinin üs dışına çıkmasını kısıtlamıştı.
Bunun yanı sıra 2011 yılında, ABD askerlerinin üs dışarısına çıkması tamamen yasaklandı.
İncirlik’te bulunan hediyelik eşya, halı, spor aletleri, kuyumcu, restoran ve cezerye gibi iş yerleri bulunan esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

12 yıl sonra askerlere izin verildi

Aradan geçen 12 yılın ardından, ABD askerlerinin tekrardan üs dışarısına çıkmasına izin verildi.
21 Ocak Cumartesi günü, askerler 12 yılın ardından üs dışarısına çıktı.
F-16 savaş uçağı - İncirlik Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
DÜNYA
ABD'deki bir dizi STK, Türkiye'nin F-16 alma talebine karşı harekete geçti
8 Ekim 2021, 16:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала