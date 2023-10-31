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Ünlü oyuncu Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı: 'Tek istediğim bu'
Ünlü oyuncu Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı: 'Tek istediğim bu'
Matthew Perry, ölümünden önce uyuşturucu bağımlılığıyla mücadecele edenlere yardım etmek amaçlı bir vakıf kurmayı planlıyordu. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T15:29+0300
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yaşam
friends
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netflix
netflix türkiye
matthew perry
uyuşturucu
bağımlılık
vasiyet
vasiyetname
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Ölümüyle birçok kişiyi üzen Friends dizisinin efsane oyuncusu Matthew Perry, 2022 yılında yazdığı 'Friends, Lovers and Big Terrible Thing' kitabında, madde bağımlılığıyla mücadele edenlere daha fazla yardım etmek için bir vakıf kurmayı planladığını söylüyordu. Bağımlılığı hakkında her zaman açık sözlü olan Perry, diğer madde bağımlısı insanlara da yardım etmek istemişti. Hatta madde bağımlılığı yaşayan diğer bir oyuncu arkadaşı Hank Azaria'ya yardım etmiş, onunla beraber rehabilitasyon merkezine gitmişti. Azaria, arkadaşı Perry hakkında şu sözleri söyledi: Ancak Perry'nin sadece dostlarına değil, tanımadığı insanlara da yardım ettiği biliniyor. Perry, 2013 yılında bağımlılar için Perry House adında bir yaşam tesisi kurmuştu. Aktör o dönemde The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, tesisi iki yıl boyunca milyonlarca dolarlık Malibu malikanesinden işlettiğini ancak ne yazık ki 2015 yılında 'işletmesi çok pahalı' hale geldiği için kapatmak zorunda kaldığını söylemişti. Ancak bu durum Friends yıldızını bağımlılıkla mücadele eden insanlara yardım etmek için daha fazlasını yapmaktan alıkoymadı, zira bir vakıf kurma planları olduğu bildirildi. People adlı kuruluşun haberine göre, ölümünün ardından Perry'nin yakın arkadaşları 54 yaşındaki yıldızın dileğini yerine getirmek ve onun onuruna bir vakıf kurmak istiyor. Perry, son röportajlarından birinde bağımlılık hakkında dokunaklı bir konuşma yapmıştıPerry, son verdiği röportajlardan birinde bağımlılık sorunuyla mücadele eden insanlar için şunları demişti:
https://sputniknews.com.tr/20221024/unlu-oyuncu-matthew-perry-ayilmak-icin-yaklasik-9-milyon-dolar-harcadim-1062637675.html
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friends, dizi, netflix, netflix türkiye, matthew perry, uyuşturucu, bağımlılık, vasiyet, vasiyetname

Ünlü oyuncu Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı: 'Tek istediğim bu'

15:29 31.10.2023 (güncellendi: 15:35 31.10.2023)
friends
friends - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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Matthew Perry, ölümünden önce uyuşturucu bağımlılığıyla mücadecele edenlere yardım etmek amaçlı bir vakıf kurmayı planlıyordu.
Ölümüyle birçok kişiyi üzen Friends dizisinin efsane oyuncusu Matthew Perry, 2022 yılında yazdığı 'Friends, Lovers and Big Terrible Thing' kitabında, madde bağımlılığıyla mücadele edenlere daha fazla yardım etmek için bir vakıf kurmayı planladığını söylüyordu. Bağımlılığı hakkında her zaman açık sözlü olan Perry, diğer madde bağımlısı insanlara da yardım etmek istemişti.
Hatta madde bağımlılığı yaşayan diğer bir oyuncu arkadaşı Hank Azaria'ya yardım etmiş, onunla beraber rehabilitasyon merkezine gitmişti. Azaria, arkadaşı Perry hakkında şu sözleri söyledi:

"17 yıldır ayık bir adam olarak şunu söylemek istiyorum. Bağımlılıktan kurtulma merkezine beni Matthew getirdi. Ayık bir insan olarak o kadar şefkatli, bilge ve yardımsever biriydi ki ayık kalmama yardımcı oldu."

Ancak Perry'nin sadece dostlarına değil, tanımadığı insanlara da yardım ettiği biliniyor. Perry, 2013 yılında bağımlılar için Perry House adında bir yaşam tesisi kurmuştu. Aktör o dönemde The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, tesisi iki yıl boyunca milyonlarca dolarlık Malibu malikanesinden işlettiğini ancak ne yazık ki 2015 yılında 'işletmesi çok pahalı' hale geldiği için kapatmak zorunda kaldığını söylemişti. Ancak bu durum Friends yıldızını bağımlılıkla mücadele eden insanlara yardım etmek için daha fazlasını yapmaktan alıkoymadı, zira bir vakıf kurma planları olduğu bildirildi.
People adlı kuruluşun haberine göre, ölümünün ardından Perry'nin yakın arkadaşları 54 yaşındaki yıldızın dileğini yerine getirmek ve onun onuruna bir vakıf kurmak istiyor.

Perry, son röportajlarından birinde bağımlılık hakkında dokunaklı bir konuşma yapmıştı

Perry, son verdiği röportajlardan birinde bağımlılık sorunuyla mücadele eden insanlar için şunları demişti:

İnsanların yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum. Yalnız değiller. Sizin hissettiklerinizi tam olarak hisseden insanlar bulunuyor. Bunu anlayın lütfen. Davranışlarınız delice değil ve bu sizin suçunuz değil. İnsanlar değişmez diye ünlü bir söz vardır fakat ben biliyorum, insanlar değişebilir.

Ve ben bunu her gün görüyorum. İnsanların iyileştiğini görüyorum. Gözlerindeki ışıkların parladığını, bağımlılığın ve detoksun korkunç kısımlarını atlattıklarını ve normal hayatlar yaşamaya başladıklarını görüyorum.

Son olarak, iyi yaşayan, sevmiş ve sevilmiş ve en önemli özelliği olarak insanlara yardım etmek isteyen birisi olarak hatırlanmak istiyorum.

Tek ama tek istediğim bu...

Netflix'te yayınlanan Friends (Arkadaşlar) dizisinin yıldızlarından Matthew Perry - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
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Ünlü oyuncu Matthew Perry: Ayılmak için yaklaşık 9 milyon dolar harcadım
24 Ekim 2022, 10:26
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