Ünlü oyuncu Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı: 'Tek istediğim bu'

İnsanların yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum. Yalnız değiller. Sizin hissettiklerinizi tam olarak hisseden insanlar bulunuyor. Bunu anlayın lütfen. Davranışlarınız delice değil ve bu sizin suçunuz değil. İnsanlar değişmez diye ünlü bir söz vardır fakat ben biliyorum, insanlar değişebilir.

Ve ben bunu her gün görüyorum. İnsanların iyileştiğini görüyorum. Gözlerindeki ışıkların parladığını, bağımlılığın ve detoksun korkunç kısımlarını atlattıklarını ve normal hayatlar yaşamaya başladıklarını görüyorum.

Son olarak, iyi yaşayan, sevmiş ve sevilmiş ve en önemli özelliği olarak insanlara yardım etmek isteyen birisi olarak hatırlanmak istiyorum.

Tek ama tek istediğim bu...