Ünlü oyuncu Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı: 'Tek istediğim bu'

Matthew Perry, ölümünden önce uyuşturucu bağımlılığıyla mücadecele edenlere yardım etmek amaçlı bir vakıf kurmayı planlıyordu. 31.10.2023, Sputnik Türkiye

Ölümüyle birçok kişiyi üzen Friends dizisinin efsane oyuncusu Matthew Perry, 2022 yılında yazdığı 'Friends, Lovers and Big Terrible Thing' kitabında, madde bağımlılığıyla mücadele edenlere daha fazla yardım etmek için bir vakıf kurmayı planladığını söylüyordu. Bağımlılığı hakkında her zaman açık sözlü olan Perry, diğer madde bağımlısı insanlara da yardım etmek istemişti. Hatta madde bağımlılığı yaşayan diğer bir oyuncu arkadaşı Hank Azaria'ya yardım etmiş, onunla beraber rehabilitasyon merkezine gitmişti. Azaria, arkadaşı Perry hakkında şu sözleri söyledi: Ancak Perry'nin sadece dostlarına değil, tanımadığı insanlara da yardım ettiği biliniyor. Perry, 2013 yılında bağımlılar için Perry House adında bir yaşam tesisi kurmuştu. Aktör o dönemde The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, tesisi iki yıl boyunca milyonlarca dolarlık Malibu malikanesinden işlettiğini ancak ne yazık ki 2015 yılında 'işletmesi çok pahalı' hale geldiği için kapatmak zorunda kaldığını söylemişti. Ancak bu durum Friends yıldızını bağımlılıkla mücadele eden insanlara yardım etmek için daha fazlasını yapmaktan alıkoymadı, zira bir vakıf kurma planları olduğu bildirildi. People adlı kuruluşun haberine göre, ölümünün ardından Perry'nin yakın arkadaşları 54 yaşındaki yıldızın dileğini yerine getirmek ve onun onuruna bir vakıf kurmak istiyor. Perry, son röportajlarından birinde bağımlılık hakkında dokunaklı bir konuşma yapmıştıPerry, son verdiği röportajlardan birinde bağımlılık sorunuyla mücadele eden insanlar için şunları demişti:

