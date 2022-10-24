https://sputniknews.com.tr/20221024/unlu-oyuncu-matthew-perry-ayilmak-icin-yaklasik-9-milyon-dolar-harcadim-1062637675.html
Ünlü oyuncu Matthew Perry: Ayılmak için yaklaşık 9 milyon dolar harcadım
Ünlü oyuncu Matthew Perry: Ayılmak için yaklaşık 9 milyon dolar harcadım
Netflix'te yayınlanan Friends (Arkadaşlar) dizisinin yıldızlarından Matthew Perry, yakın zamanda yayınlanmak üzere olan anı kitabının tanıtımı için The New... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T10:26+0300
2022-10-24T10:26+0300
2022-10-24T10:26+0300
yaşam
friends
matthew perry
bağımlılık
alkol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062637529_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b0efe8ceaf54654c6cde14326ea3a352.jpg
Matthew Perry (53) The New York Times'a demecinde, "Ayık kalabilmek için muhtemelen 9 milyon ABD Doları (167 milyon 351 bin 400 Türk Lirası) harcadım" dedi ve tam 18 aydır ayık olduğunu belirtti. Friends dizisinin ünlü yıldızı, tedavi süresince bir noktada "günde 55 adet Vicodin ilacı" aldığını da sözlerine ekledi.Cumhuriyet'in aktardığına göre ünlü oyuncu röportajında, tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesi olan Friends dizisinde, hayatını değiştirecek rolü aldığında, alkolizminin de hayatında kök salmaya başladığını kaydetti.Perry, yıllar geçtikçe bağımlılığının arttığını ve 2018'de neredeyse hayatına mal olmak üzere olduğunu açıkladı. Mide-bağırsak perforasyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Perry'nin kolonu, yoğun opioid (opium türevleri ve sentetik maddeler dahil; morfin, eroin, kokain gibi maddeler) kullanmaktan patlamıştı. İki haftası komada olmak üzere toplam beş ay hastanede yattı ve daha sonra dokuz ay boyunca kolostomi (dışkı) torbası takmak zorunda kaldı.Perry, The New York Times'a demecinde, "Bir penguen hastalandığında veya yaralandığında, diğer penguenler onu çevreler ve destekler. Penguen kendi başına yürüyebilene kadar onun etrafında dolaşırlar. Oyuncu kadrosunun benim için yaptığı tam olarak buydu” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1062637529_82:0:1859:1333_1920x0_80_0_0_4b66dee0ff003e5aa8467b8bd48f6266.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
friends, matthew perry, bağımlılık, alkol
friends, matthew perry, bağımlılık, alkol
Ünlü oyuncu Matthew Perry: Ayılmak için yaklaşık 9 milyon dolar harcadım
Abone ol
Netflix'te yayınlanan Friends (Arkadaşlar) dizisinin yıldızlarından Matthew Perry, yakın zamanda yayınlanmak üzere olan anı kitabının tanıtımı için The New York Times'a verdiği röportajında, alkolden uzak durabilmek adına yaptığı göz kamaştırıcı masrafı açıkladı.
Matthew Perry (53) The New York Times'a demecinde, "Ayık kalabilmek için muhtemelen 9 milyon ABD Doları (167 milyon 351 bin 400 Türk Lirası) harcadım" dedi ve tam 18 aydır ayık olduğunu belirtti. Friends dizisinin ünlü yıldızı, tedavi süresince bir noktada "günde 55 adet Vicodin ilacı" aldığını da sözlerine ekledi.
Cumhuriyet'in aktardığına
göre ünlü oyuncu röportajında, tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesi olan Friends
dizisinde, hayatını değiştirecek rolü aldığında, alkolizminin de hayatında kök salmaya başladığını kaydetti.
Perry, yıllar geçtikçe bağımlılığının arttığını ve 2018'de neredeyse hayatına mal olmak üzere olduğunu açıkladı. Mide-bağırsak perforasyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Perry'nin kolonu, yoğun opioid (opium türevleri ve sentetik maddeler dahil; morfin, eroin, kokain gibi maddeler) kullanmaktan patlamıştı. İki haftası komada olmak üzere toplam beş ay hastanede yattı ve daha sonra dokuz ay boyunca kolostomi (dışkı) torbası takmak zorunda kaldı.
Perry, The New York Times'a demecinde, "Bir penguen hastalandığında veya yaralandığında, diğer penguenler onu çevreler ve destekler. Penguen kendi başına yürüyebilene kadar onun etrafında dolaşırlar. Oyuncu kadrosunun benim için yaptığı tam olarak buydu” dedi.