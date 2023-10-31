Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında 3 sanığa tahliye

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Yerlikaya'dan Atatürk göndermeli 100. yıl paylaşımı
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet aynı zamanda bir ruh hali'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İsrail-Hamas çatışmasında 24. gün
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Psikolog Kinyas Tekin uyardı: Çocukların oynadığı oyunlarda kumar manipülasyonu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu krizinde Rusya suçlanırken ateşkese karşı olan ABD
15:23
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Dünya kara harekatı yapmasın diye İsrail’i iknaya çalışırken, hava saldırıları meşrulaştırılıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı ele alınmalı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan Avrupa'daki savaşa hazırlıklı olma çağrısı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
18:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski subay: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun rezervlerini yok ediyor
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
19:14
2 dk
SESLİ HABER
İsrail askerleri, geçen yıl öldürdükleri El Cezire muhabirinin anıtını yıktı
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Rusya zarar görmedi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
20:10
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
20:22
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Atatürk, "Filistin'e el sürülemez" dedi mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu rapor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Can Atalay'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe - Trabzon karşılaşması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231031/sirp-cete-liderinin-oldurulmesi-davasinda-3-saniga-tahliye-1076916968.html
Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında 3 sanığa tahliye
Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında 3 sanığa tahliye
Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 3'ü tahliye... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T12:55+0300
2023-10-31T12:55+0300
türkiye
sırp
çete
suç örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076917231_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_1c72fe6db62d38d4e7be0733eac1fee2.jpg
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı. 5'i tutuklu 8 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Asiye Yüksel, sanık Radoje Zıvkovic'le ticaret yapmalarından dolayı kendisine yardım etmek amacıyla evini açtığını öne sürdü.Üzerine kayıtlı telefonunu da verdiği Zıvkovic'e yıllardır yardım etmekten yorulduğunu belirten sanık Yüksel, Zıvkovic'i düzgün birisi olarak tanıdığını zannettiğini kaydetti.Kaçtığına ilişkin iddiaları reddettiKırmızı bültenle aranırken 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalanan tutuklu sanık Yakup Doğan, kaçtığına ilişkin iddiaları reddetti.Sanık Doğan, telefonunun çalındığını ileri sürerek, "Türkiye'de telefon pahalı olduğu, maddi durumum da olmadığı için biriktirdiğim parayla Gürcistan'a gittim. Orada haberlerde ismimin geçtiğini gördüm. Annemle babamı aradım, eve operasyon olduğunu beni aradıklarını söylediler. Geleceğimi söyledim. Babamın baskısından ne yapacağımı bilemedim, korktum" diye konuştu.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Asiye Yüksel, Erdi Ertan ve Esat Candan'ın mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak oy çokluğuyla tahliyelerine karar verdi.Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve evine yakın karakola haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.Heyet, sanık Milan Vujotic hakkında uygulanan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin oy çokluğuyla kaldırılmasını kararlaştırırken, sanık hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının da devamına hükmetti.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet olduğu anlatılıyor.Skaljari örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in 2 Ekim 2021'de Predrag Popovic adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye'ye girdiği aktarılan iddianamede, Kavacki suç örgütü elebaşı Radoje Zvicer'dan talimat alan örgüt yöneticileri Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in, Vukotiç'in yerini tespit etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.Camgözler suç örgütüyle iletişime geçtikleri belirtiliyorİddianamede, Zıvkovic ve Vujotic'in, bir süre sonra Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Jovan Vukotiç'e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda sanık Asiye Yüksel'in bağlantılarından yararlanarak İzmir'de etkin olan Camgözler suç örgütüyle iletişime geçtikleri belirtiliyor.Camgözler örgütü adına sanıklar Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın, sanık Ayşe Sipahi ile Asiye Yüksel'in aracılığı ve sanık Radoje Zıvkovic vesilesiyle Kavacki suç örgütüyle irtibat kurmaya başladıkları ifade edilen iddianamede, Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü yer alıyor.İddianamede sanıklardan 14'ünün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor. Ayrıca Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic hakkında "silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 5'er yıldan 14'er yıla, "resmi belgede sahtecilik"ten 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis, 14 sanık hakkında "silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.Öte yandan iddianamede, 8 kişi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından dosyanın ayrıldığı aktarılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/istanbulda-oldurulmustu-sirp-cete-lideri-cinayetinin-kilit-ismi-turkiyeye-getirildi-1073492741.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076917231_214:0:1067:640_1920x0_80_0_0_125a392fbff833a6260c0d95e0239a7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sırp, çete, suç örgütü
sırp, çete, suç örgütü

Sırp çete liderinin öldürülmesi davasında 3 sanığa tahliye

12:55 31.10.2023
© İHAJuvon Vukotiç
Juvon Vukotiç - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© İHA
Abone olTelegram
Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 3'ü tahliye edildi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı. 5'i tutuklu 8 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Asiye Yüksel, sanık Radoje Zıvkovic'le ticaret yapmalarından dolayı kendisine yardım etmek amacıyla evini açtığını öne sürdü.
Üzerine kayıtlı telefonunu da verdiği Zıvkovic'e yıllardır yardım etmekten yorulduğunu belirten sanık Yüksel, Zıvkovic'i düzgün birisi olarak tanıdığını zannettiğini kaydetti.

Kaçtığına ilişkin iddiaları reddetti

Kırmızı bültenle aranırken 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalanan tutuklu sanık Yakup Doğan, kaçtığına ilişkin iddiaları reddetti.
Sanık Doğan, telefonunun çalındığını ileri sürerek, "Türkiye'de telefon pahalı olduğu, maddi durumum da olmadığı için biriktirdiğim parayla Gürcistan'a gittim. Orada haberlerde ismimin geçtiğini gördüm. Annemle babamı aradım, eve operasyon olduğunu beni aradıklarını söylediler. Geleceğimi söyledim. Babamın baskısından ne yapacağımı bilemedim, korktum" diye konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Asiye Yüksel, Erdi Ertan ve Esat Candan'ın mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak oy çokluğuyla tahliyelerine karar verdi.
Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve evine yakın karakola haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
Heyet, sanık Milan Vujotic hakkında uygulanan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin oy çokluğuyla kaldırılmasını kararlaştırırken, sanık hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının da devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet olduğu anlatılıyor.
Skaljari örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in 2 Ekim 2021'de Predrag Popovic adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye'ye girdiği aktarılan iddianamede, Kavacki suç örgütü elebaşı Radoje Zvicer'dan talimat alan örgüt yöneticileri Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in, Vukotiç'in yerini tespit etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

Camgözler suç örgütüyle iletişime geçtikleri belirtiliyor

İddianamede, Zıvkovic ve Vujotic'in, bir süre sonra Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Jovan Vukotiç'e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda sanık Asiye Yüksel'in bağlantılarından yararlanarak İzmir'de etkin olan Camgözler suç örgütüyle iletişime geçtikleri belirtiliyor.
Camgözler örgütü adına sanıklar Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın, sanık Ayşe Sipahi ile Asiye Yüksel'in aracılığı ve sanık Radoje Zıvkovic vesilesiyle Kavacki suç örgütüyle irtibat kurmaya başladıkları ifade edilen iddianamede, Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü yer alıyor.
İddianamede sanıklardan 14'ünün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor. Ayrıca Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic hakkında "silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 5'er yıldan 14'er yıla, "resmi belgede sahtecilik"ten 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis, 14 sanık hakkında "silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.
Öte yandan iddianamede, 8 kişi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından dosyanın ayrıldığı aktarılıyor.
Sırp çete lideri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da öldürülmüştü: Sırp çete lideri cinayetinin kilit ismi Türkiye'ye getirildi
13 Temmuz, 11:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала