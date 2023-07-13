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https://sputniknews.com.tr/20230713/istanbulda-oldurulmustu-sirp-cete-lideri-cinayetinin-kilit-ismi-turkiyeye-getirildi-1073492741.html
İstanbul'da öldürülmüştü: Sırp çete lideri cinayetinin kilit ismi Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da öldürülmüştü: Sırp çete lideri cinayetinin kilit ismi Türkiye'ye getirildi
İstanbul’da Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, geçen yılın ekim ayında Gürcistan’da yakalanan Yakup Doğan... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T11:02+0300
2023-07-13T11:02+0300
türkiye
sırp
jovan vukotiç
cinayet
suikast
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Sırp suç örgütü Skaljari’nin lideri Jovan Vukotiç, 8 Eylül’de Şişli Mecidiyeköy Varyant Viyadük üstünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Vukotiç'in Şişli'de motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında öldürülmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerince gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda motosikleti kullandığı tespit edilen, yurt dışına kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Yakup D. 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalandı.Kilit isim tutuklandıBu ülkenin adli makamlarınca tutuklanan şüpheli, 11 Temmuz'da Türkiye'ye iade edilerek Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.İstanbul'da polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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sırp, jovan vukotiç, cinayet, suikast
sırp, jovan vukotiç, cinayet, suikast

İstanbul'da öldürülmüştü: Sırp çete lideri cinayetinin kilit ismi Türkiye'ye getirildi

11:02 13.07.2023
© İHASırp çete lideri
Sırp çete lideri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA
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İstanbul’da Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, geçen yılın ekim ayında Gürcistan’da yakalanan Yakup Doğan Türkiye’ye getirildi.
Sırp suç örgütü Skaljari’nin lideri Jovan Vukotiç, 8 Eylül’de Şişli Mecidiyeköy Varyant Viyadük üstünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Vukotiç'in Şişli'de motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında öldürülmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerince gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda motosikleti kullandığı tespit edilen, yurt dışına kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Yakup D. 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalandı.

Kilit isim tutuklandı

Bu ülkenin adli makamlarınca tutuklanan şüpheli, 11 Temmuz'da Türkiye'ye iade edilerek Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
İstanbul'da polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
TÜRKİYE
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
6 Kasım 2022, 16:43
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