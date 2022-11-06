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Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sarıyer'deki bir villada gözaltına alındı. Polis ekipleri villanın bahçesinde kazı yaptı. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
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Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı.Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20221023/sirp-modele-istanbulda-tecavuz-iddiasi-gozlerini-actiginda-ciplakti-1062612114.html
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türkiye, istanbul, sırp, interpol, çete
türkiye, istanbul, sırp, interpol, çete

Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı

16:43 06.11.2022
© DHASırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© DHA
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sarıyer'deki bir villada gözaltına alındı. Polis ekipleri villanın bahçesinde kazı yaptı.
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı.
Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.
Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.
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