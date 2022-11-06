https://sputniknews.com.tr/20221106/sirp-cete-lideri-sariyerde-kaldigi-villada-yakalandi-1063127203.html

Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı

Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sarıyer'deki bir villada gözaltına alındı. Polis ekipleri villanın bahçesinde kazı yaptı. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T16:43+0300

2022-11-06T16:43+0300

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Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı.Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20221023/sirp-modele-istanbulda-tecavuz-iddiasi-gozlerini-actiginda-ciplakti-1062612114.html

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