https://sputniknews.com.tr/20221106/sirp-cete-lideri-sariyerde-kaldigi-villada-yakalandi-1063127203.html
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sarıyer'deki bir villada gözaltına alındı. Polis ekipleri villanın bahçesinde kazı yaptı. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T16:43+0300
2022-11-06T16:43+0300
2022-11-06T16:43+0300
türkiye
türkiye
istanbul
sırp
interpol
çete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063127058_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_71a81fc1767d553fcd36efecec68f3ea.jpg
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı.Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20221023/sirp-modele-istanbulda-tecavuz-iddiasi-gozlerini-actiginda-ciplakti-1062612114.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063127058_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_6de607608b454a408ea276fa3e3435ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, sırp, interpol, çete
türkiye, istanbul, sırp, interpol, çete
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı
Abone ol
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sarıyer'deki bir villada gözaltına alındı. Polis ekipleri villanın bahçesinde kazı yaptı.
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı.
Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.
Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.
Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.