Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221023/sirp-modele-istanbulda-tecavuz-iddiasi-gozlerini-actiginda-ciplakti-1062612114.html
Sırp modele İstanbul'da tecavüz iddiası: Kıyafetleri inceleme altına alındı
Sırp modele İstanbul'da tecavüz iddiası: Kıyafetleri inceleme altına alındı
Sırp model Sladana Milojev, arkadaşının doğum günü için geldiği İstanbul'da, eğlence sonrası bir erkek arkadaşının evinde uyandı. Milojev, uyandığında çıplak... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T10:16+0300
2022-10-23T10:17+0300
türkiye
model
sırp
tecavüz
tecavüz girişimi
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0a/1042820322_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a1a3ae90b586891be0b419e75b3bd8f6.jpg
İstanbul'da Sırp model Sladana Milojev, 16 Eylül'de Türkiye'de yaşayan İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi. Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Beşiktaş'ta bir otelde konaklayan Sırp model, 17 Eylül gecesi arkadaşlarıyla birlikte lüks bir gece kulübüne gitti. İddiaya göre ünlü model içtiği ilk bardaktan kısa bir süre sonra kendisinden geçti. Ertesi gün gözlerini bir erkek arkadaşının Beşiktaş'taki evinde açan model, uyandığında çıplak olduğunu ve istismara uğradığını iddia etti.Yaşananları hatırlamaya çalışan Milojev, evdeki arkadaşına durumu sorduğunda tepkiyle karşılaştı. Bunun üzerine polis merkezine giden Milojev tecavüze uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Rapor alınmak üzere hastaneye götürülen genç kadının, kıyafetleri ise inceleme altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20220902/yunan-piskoposun-bir-kadin-istemezse-tecavuze-ugramaz-sozu-tepki-topladi-1060725414.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0a/1042820322_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1c53e5c44ef3b43633e12f2f3c92f8f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
model, sırp, tecavüz, tecavüz girişimi, polis
model, sırp, tecavüz, tecavüz girişimi, polis

Sırp modele İstanbul'da tecavüz iddiası: Kıyafetleri inceleme altına alındı

10:16 23.10.2022 (güncellendi: 10:17 23.10.2022)
© DHAOtel odası
Otel odası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Sırp model Sladana Milojev, arkadaşının doğum günü için geldiği İstanbul'da, eğlence sonrası bir erkek arkadaşının evinde uyandı. Milojev, uyandığında çıplak olduğunu ve istismara uğradığını iddia etti.
İstanbul'da Sırp model Sladana Milojev, 16 Eylül'de Türkiye'de yaşayan İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Beşiktaş'ta bir otelde konaklayan Sırp model, 17 Eylül gecesi arkadaşlarıyla birlikte lüks bir gece kulübüne gitti.
İddiaya göre ünlü model içtiği ilk bardaktan kısa bir süre sonra kendisinden geçti. Ertesi gün gözlerini bir erkek arkadaşının Beşiktaş'taki evinde açan model, uyandığında çıplak olduğunu ve istismara uğradığını iddia etti.
Yaşananları hatırlamaya çalışan Milojev, evdeki arkadaşına durumu sorduğunda tepkiyle karşılaştı. Bunun üzerine polis merkezine giden Milojev tecavüze uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Rapor alınmak üzere hastaneye götürülen genç kadının, kıyafetleri ise inceleme altına alındı.
Yunan Ortodoks Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
DÜNYA
Yunan piskoposun 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' sözü tepki topladı
2 Eylül, 14:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала