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https://sputniknews.com.tr/20220902/yunan-piskoposun-bir-kadin-istemezse-tecavuze-ugramaz-sozu-tepki-topladi-1060725414.html
Yunan piskoposun 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' sözü tepki topladı
Yunan piskoposun 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' sözü tepki topladı
Yunan din adamı Chrysostomos'un katıldığı bir televizyon progamında "Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz" ifadesini kullanarak tecacüz suçunun 'hamileliğe... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T14:01+0300
2022-09-02T14:13+0300
dünya
yunanistan
kürtaj
ortodoks
kilise
tecavüz
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Yunanistan'da Dodoni köyü Piskoposu Chrysostomos, Skai TV'de katıldığı bir programda kürtajla ilgili tartışma sırasında "Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz" dedi.Ülkedeki Ortodoks din adamları arasında popüler bir isim olan Chrysostomos, bir kadının tecavüz yoluyla 'hamile bırakılamayacağını' ve hamilelik için 'katılımının olmasının gerektiğini' iddia etti.Din adamı, ayrıca kürtajı suç olarak nitelendirdi.Söz konusu ifadeler, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus tarafından kınandı.Kerameus, "Bu, toplumu çok kötü rahatsız ediyor ve Kilise'nin taciz ve tecavüz mağduru kadınları fiilen destekleyen tutumuyla çelişiyor" ifadelerini kullandı.Yunan anayasası uyarınca resmi konumu bulunan Yunanistan Kilisesi, sıkı muhafazakar ve kadın hakları karşıtı tutumuyla öne çıkıyor.Kilise, eşcinsel ilişki, evlilik dışı ilişki ve kürtaja karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220713/abdde-kurtaj-yasagina-karsi-yuzen-cozum-1058664145.html
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yunanistan, kürtaj, ortodoks, kilise, tecavüz

Yunan piskoposun 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' sözü tepki topladı

14:01 02.09.2022 (güncellendi: 14:13 02.09.2022)
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINISYunan Ortodoks Kilisesi
Yunan Ortodoks Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINIS
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Yunan din adamı Chrysostomos'un katıldığı bir televizyon progamında "Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz" ifadesini kullanarak tecacüz suçunun 'hamileliğe yol açmadığını' söylemesi tepkilere neden oldu.
Yunanistan'da Dodoni köyü Piskoposu Chrysostomos, Skai TV'de katıldığı bir programda kürtajla ilgili tartışma sırasında "Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz" dedi.
Ülkedeki Ortodoks din adamları arasında popüler bir isim olan Chrysostomos, bir kadının tecavüz yoluyla 'hamile bırakılamayacağını' ve hamilelik için 'katılımının olmasının gerektiğini' iddia etti.
Din adamı, ayrıca kürtajı suç olarak nitelendirdi.
Söz konusu ifadeler, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus tarafından kınandı.
Kerameus, "Bu, toplumu çok kötü rahatsız ediyor ve Kilise'nin taciz ve tecavüz mağduru kadınları fiilen destekleyen tutumuyla çelişiyor" ifadelerini kullandı.
Yunan anayasası uyarınca resmi konumu bulunan Yunanistan Kilisesi, sıkı muhafazakar ve kadın hakları karşıtı tutumuyla öne çıkıyor.
Kilise, eşcinsel ilişki, evlilik dışı ilişki ve kürtaja karşı çıkıyor.
ABD'de kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
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