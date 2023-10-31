https://sputniknews.com.tr/20231031/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-yok-edildi-1076931969.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA yok edildi
Rus hava savunma güçlerinin, Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun terör eylemini gerçekleştirme amacıyla kullandığı bir insansız hava... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T20:37+0300
2023-10-31T20:37+0300
2023-10-31T20:37+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
bryansk
hava savunma sistemi
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “31 Ekim saat 16.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Hava savunma görev sistemleri, Ukrayna’ya ait insansız hava aracını Bryansk Bölgesi üzerinde yok etti” dendi.Belgorod Bölgesi üzerinde bir İHA vurulduRusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 19.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiğini belirterek, “Hava savunma görev araçları, Ukrayna İHA’sını Belgorod Bölgesi üzerinde yok etti” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231018/belgorod-bolgesinde-ucak-tipi-bir-iha-dusuruldu-1076486014.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, bryansk, hava savunma sistemi, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, bryansk, hava savunma sistemi, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA yok edildi
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Rus hava savunma güçlerinin, Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun terör eylemini gerçekleştirme amacıyla kullandığı bir insansız hava aracını (İHA) vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “31 Ekim saat 16.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısını gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Hava savunma görev sistemleri, Ukrayna’ya ait insansız hava aracını Bryansk Bölgesi üzerinde yok etti” dendi.
Belgorod Bölgesi üzerinde bir İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 19.00 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiğini belirterek, “Hava savunma görev araçları, Ukrayna İHA’sını Belgorod Bölgesi üzerinde yok etti” açıklamasında bulundu.