https://sputniknews.com.tr/20231018/belgorod-bolgesinde-ucak-tipi-bir-iha-dusuruldu-1076486014.html
Belgorod Bölgesi’nde uçak tipi bir İHA düşürüldü
Belgorod Bölgesi’nde uçak tipi bir İHA düşürüldü
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) yok ettiğini... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T21:06+0300
2023-10-18T21:06+0300
2023-10-18T21:06+0300
dünya
belgorod
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabındaki paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nde, hava savunma sistemi uçak tipi bir İHA vurdu. Acil müdahale servisleri karadaki sonuçlara ilişkin bilgiyi netleştiriyor” diye yazdı.Gladkov, ön belirlemelere göre olay sonucu yaralanan ve hasar olmadığını da sözlene ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231014/rus-hava-savunmasi-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1076339241.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_d23ef5a71a02ba4d1bda92dd843592d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belgorod, rusya
Belgorod Bölgesi’nde uçak tipi bir İHA düşürüldü
Abone ol
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusuna ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) yok ettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram hesabındaki paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nde, hava savunma sistemi uçak tipi bir İHA vurdu. Acil müdahale servisleri karadaki sonuçlara ilişkin bilgiyi netleştiriyor” diye yazdı.
Gladkov, ön belirlemelere göre olay sonucu yaralanan ve hasar olmadığını da sözlene ekledi.