https://sputniknews.com.tr/20231014/rus-hava-savunmasi-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1076339241.html
Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. 14.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-14T19:05+0300
2023-10-14T19:05+0300
2023-10-14T19:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
belgorod
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri, Kiev’in uçak tipi bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı girişimini önledi.Açıklamada, “14 Ekim tarihinde, Moskova saati ile 17.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Ukrayna’ya ait insansız hava aracı, nöbetteki hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna’nın Rusya’daki tesislere yönelik İHA’lı saldırı girişimleri aralıksız olarak devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Ukrayna’nın 2 insansız hava aracının Karadeniz hava sahasında, Krasnodar bölgesinin açıklarında Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-ukraynadaki-hedefleri-iskender-fuzeleriyle-vurdu-1076313048.html
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ukrayna krizi, ukrayna, belgorod, rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi, ukrayna, belgorod, rusya savunma bakanlığı
Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri, Kiev’in uçak tipi bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı girişimini önledi.
Açıklamada, “14 Ekim tarihinde, Moskova saati ile 17.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Ukrayna’ya ait insansız hava aracı, nöbetteki hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna’nın Rusya’daki tesislere yönelik İHA’lı saldırı girişimleri aralıksız olarak devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Ukrayna’nın 2 insansız hava aracının Karadeniz hava sahasında, Krasnodar bölgesinin açıklarında Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu.