https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-ukraynadaki-hedefleri-iskender-fuzeleriyle-vurdu-1076313048.html

Rusya, Ukrayna'daki hedefleri İskender füzeleriyle vurdu

Rusya, Ukrayna'daki hedefleri İskender füzeleriyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, geride kalan bir haftalık dilimde Ukrayna'daki hedeflere İskender-M taktik füzeleri ve İHA'larla 8 grup atışı gerçekleştirdiğini... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T20:35+0300

2023-10-13T20:35+0300

2023-10-13T20:38+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son bir hafta içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.Bakanlık, grup atışları sonucunda füze ve topçu silahı depolarının, askeri tesislerin, silah ve askeri teçhizat üreten ve depolayan işletmelerin binalarının yanı sıra Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktalarının imha edildiğini vurguladı.Karadeniz'de Ukraynalı güçler tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan ABD yapımı Willard hücumbotlarının bulunduğu deponun, sahra topçu deposunun vurulduğunu kaydeden Bakanlık, Odessa Bölgesi'ndeki bir gemi fabrikasında yer alan askeri teçhizat deposu ile Çerkassı Bölgesi'ndeki Uman hava meydanındaki yağlama ve bakım deposunun da yerle bir edildiği bilgisini paylaştı.Çok sayıda Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildiKupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 46 saldırısının püskürtülmesi sonucunda 830 fazla askerin öldürüldüğünü aktaran Bakanlık, Krasnıy Liman yönünde bastırılan 22 saldırı sonucunda yaklaşık 900 askerin ölü ele geçirildiğini belirtti.Bakanlık, Donetsk ve Güney Donetsk yönlerindeki gelişmeleri de bildirirken bu yönlerde toplamda 25 saldırı püskürtüldü ve 2 bin 865'ten fazla asker öldürüldüğünü aktardı.Bakanlığın bildirdiğine göre Zaporojye ve Herson yönlerinde ise 5 saldırı akamete uğratıldı, 610'dan fazla Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231008/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-tum-saldirilari-puskurtuldu-1076150107.html

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