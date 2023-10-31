https://sputniknews.com.tr/20231031/ozbekistan-lideri-mirziyoyev-gazzedeki-siddetin-tirmanmaya-devam-etmesi-kuresel-istikrari-bozar-1076928583.html

Özbekistan lideri Mirziyoyev: Gazze’deki şiddetin tırmanmaya devam etmesi küresel istikrarı bozar

Özbekistan lideri Mirziyoyev: Gazze’deki şiddetin tırmanmaya devam etmesi küresel istikrarı bozar

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İsrail-Filistin çatışmasında şiddetin tırmanmaya devam etmesinin küresel istikrarsızlaşmaya ve bu çatışmaya yeni güçlerin... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T18:23+0300

2023-10-31T18:23+0300

2023-10-31T18:24+0300

dünya

israil

israil-filistin

özbekistan

şavkat mirziyoyev

rusya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076928426_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_7a12d066bf2935cc8ccd5fd49575e33b.jpg

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Şevket Mirziyoyev’in bugün hükümet üyeleriyle toplantıda, İsrail-Filistin çatışması etrafındaki duruma odaklandığı ifade edildi.Mirziyoyev, “Şiddetin tırmanmaya devam etmesinin uluslararası durumun büyük çapta istikrarsızlaşmasına ve bu silahlı çatışmaya yeni güçlerin dahil olmasına yol açacağına inanıyorum” diye konuştu.Durumun bu senaryoya göre gelişmesinin, tahmin edilmesi zor ve Ortadoğu bölgesi sınırlarının çok ötesine geçen trajik sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Özbekistan lideri, “Tam da bu yüzden her iki tarafa acil insani ateşkes, silahlı eylemlere son verme ve çatışmayı barışçıl yollarla çözme çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231006/vladimir-putin-ve-ozbekistan-cumhurbaskani-sevket-mirziyoyev-ile-kremlinde-gorustu-1076100105.html

israil

özbekistan

rusya

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, özbekistan, şavkat mirziyoyev, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), gazze, gazze şeridi