https://sputniknews.com.tr/20231031/ozbekistan-lideri-mirziyoyev-gazzedeki-siddetin-tirmanmaya-devam-etmesi-kuresel-istikrari-bozar-1076928583.html
Özbekistan lideri Mirziyoyev: Gazze’deki şiddetin tırmanmaya devam etmesi küresel istikrarı bozar
Özbekistan lideri Mirziyoyev: Gazze’deki şiddetin tırmanmaya devam etmesi küresel istikrarı bozar
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İsrail-Filistin çatışmasında şiddetin tırmanmaya devam etmesinin küresel istikrarsızlaşmaya ve bu çatışmaya yeni güçlerin... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T18:23+0300
2023-10-31T18:23+0300
2023-10-31T18:24+0300
dünya
israil
israil-filistin
özbekistan
şavkat mirziyoyev
rusya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
gazze
gazze şeridi
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Şevket Mirziyoyev’in bugün hükümet üyeleriyle toplantıda, İsrail-Filistin çatışması etrafındaki duruma odaklandığı ifade edildi.Mirziyoyev, “Şiddetin tırmanmaya devam etmesinin uluslararası durumun büyük çapta istikrarsızlaşmasına ve bu silahlı çatışmaya yeni güçlerin dahil olmasına yol açacağına inanıyorum” diye konuştu.Durumun bu senaryoya göre gelişmesinin, tahmin edilmesi zor ve Ortadoğu bölgesi sınırlarının çok ötesine geçen trajik sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Özbekistan lideri, “Tam da bu yüzden her iki tarafa acil insani ateşkes, silahlı eylemlere son verme ve çatışmayı barışçıl yollarla çözme çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231006/vladimir-putin-ve-ozbekistan-cumhurbaskani-sevket-mirziyoyev-ile-kremlinde-gorustu-1076100105.html
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özbekistan
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israil, israil-filistin, özbekistan, şavkat mirziyoyev, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, özbekistan, şavkat mirziyoyev, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), gazze, gazze şeridi
Özbekistan lideri Mirziyoyev: Gazze’deki şiddetin tırmanmaya devam etmesi küresel istikrarı bozar
18:23 31.10.2023 (güncellendi: 18:24 31.10.2023) Abone ol
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İsrail-Filistin çatışmasında şiddetin tırmanmaya devam etmesinin küresel istikrarsızlaşmaya ve bu çatışmaya yeni güçlerin katılımına yol açabileceğini belirtti.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Şevket Mirziyoyev’in bugün hükümet üyeleriyle toplantıda, İsrail-Filistin çatışması etrafındaki duruma odaklandığı ifade edildi.
Mirziyoyev, “Şiddetin tırmanmaya devam etmesinin uluslararası durumun büyük çapta istikrarsızlaşmasına ve bu silahlı çatışmaya yeni güçlerin dahil olmasına yol açacağına inanıyorum” diye konuştu.
Durumun bu senaryoya göre gelişmesinin, tahmin edilmesi zor ve Ortadoğu bölgesi sınırlarının çok ötesine geçen trajik sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Özbekistan lideri, “Tam da bu yüzden her iki tarafa acil insani ateşkes, silahlı eylemlere son verme ve çatışmayı barışçıl yollarla çözme çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.