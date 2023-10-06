https://sputniknews.com.tr/20231006/vladimir-putin-ve-ozbekistan-cumhurbaskani-sevket-mirziyoyev-ile-kremlinde-gorustu-1076100105.html
Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kremlin'de görüştü
Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kremlin'de görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve mevkidaşı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kremlin'de bir araya geldiler. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T20:40+0300
2023-10-06T20:40+0300
2023-10-06T21:03+0300
dünya
rusya
özbekistan
vladimir putin
şevket mirziyoyev
sergey lavrov
semerkant
kremlin
gaz
petrol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki görüşme genişletilmiş bir formatta Kremlin'de yapıldı.Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında liderler, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği başta olmak üzere pek çok konuya değindiklerini ifade ettiler.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak basın açıklamasında, görüşmede Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Rusya ziyaretinin dostane bir şekilde ticari konuların bilhassa konuşulduğu bilgilendirici ve etkili olduğu sözlerini dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Putin, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Putin, Rusya ve Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi hususunda, "siyasi, ticaret ve yatırım, kültürel ve insani alanlarda, biyolojik ve bilgi güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik alanında ortak çalışmalara ek ivme kazandırmayı" amaçlayan ortak bir bildiri kabul edildiğini vurguladı.Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de şu açıklamalara yer verdi:Rusya ve Özbekistan savunma işbirliğini sürdürecekKremlin'in yapılan resmi açıklamaya göre Rusya ve Özbekistan, savunma alanındaki işbirliğinin yanı sıra askeri-teknik alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edecek.Açıklamada söz konusu hususa ilişkin şu cümlelere yer verildi:'Rusya ve Özbekistan'ın birçok uluslararası konudaki tutumlarını birbirine yakın'Rus lider Putin, Rusya ve Özbekistan'ın birçok uluslararası konudaki tutumlarının yakın ya da örtüştüğünü söyledi. Açıklamasında Putin bu konuya ilişkin şu cümlelere yer verdi:Rusya Devlet Başkanı ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere; çok taraflı platformlarda, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) platformlarında da yakın etkileşim içinde çalışmalarını koordine ettiklerini belirtti.Rusya ve Özbekistan terörle mücadelede işbirliğini sürdürecekRusya ve Özbekistan liderleri terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ve mühimmatla mücadelede de yakın işbirliğini sürdürme niyetinde olduklarına dair bir açıklama Kremlin'in internet sitesinden yayımlandı. Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Rusya ve Özbekistan biyogüvenlik alanında işbirliğine devam edecekKremlin'den yapılan açıklamada Rusya ve Özbekistan'ın biyolojik güvenliğin sağlanması alanında işbirliğine devam edecekleri ifade edildi. Yapılan açıklamada ise, "Taraflar biyolojik güvenliğin sağlanmasında işbirliğine devam edeceklerdir. Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Zehirleyici Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve Stoklanmasının Yasaklanması ve Bunların İmhasına İlişkin Sözleşme'ye sıkı bir şekilde uyulması bir öncelik olarak görülmektedir" cümlelerinin altı çizildi.Rusya ve Özbekistan petrol tedarikinde işbirliği yapacakRusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde, iki hükümet arasında petrol tedarikinde işbirliğinin genişletilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladılar.Bu anlaşmaya ek olarak, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev ve Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov petrol ürünlerinin demiryolu taşımacılığı ile tedarikine ilişkin bir anlaşma imzaladılar.Öte yandan Putin, hidroelektrik sektöründe de Özbekistan ile işbirliği yapılabileceğini dile getirdi. Açıklamasında Putin, Özbekistan ile hidroelektrik ve nükleer enerji alanlarında işbirliği için iyi fırsatlar gördüğünü vurguladı.'Rusya ve Özbekistan yaklaşık 100 ortak ekonomik proje üzerinde çalışıyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede ekonomik işbirliğini derinleştirme ve çeşitlendirme konusunda karşılıklı olarak hazır olduklarını gösterdiklerini söyledi.Görüşmeler sırasında ekonomik işbirliği konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındığı ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için karşılıklı olarak hazır olunduğu ifade edildi. Buna ilişkin yaptığı açıklamada Putin şu sözleri sarf etti:Sözlerine devam eden Vladimir Putin, toplam 28 milyar dolar değerinde yaklaşık 100 ortak ekonomik proje geliştirilmekte ve uygulama aşamasında olduğunun altını çizdi.Yine Putin, Rus elektrikli otomobilinin Özbekistan'da üretilmesi olasılığının projeler arasında olduğunu ifade etti.Rusya ve Özbekistan sağlık alanında işbirliğine devam edecekKremlin'den yayımlanan belgede Rusya ve Özbekistan liderlerinin, uzmanların eğitimi de dahil olmak üzere sağlık sektöründeki işbirliğini sürdüreceği belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada bu husus şu şekilde yer aldı:Rusya ve Özbekistan uluslararası kurumların kötüye kullanılmasını kınadıKremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Rusya ve Özbekistan, devletlerarası anlaşmazlıkların çözümüne yönelik uluslararası mekanizmaların fırsatçı siyasi çıkarlar için istismar edilmesini kınadı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:Rusya ve Özbekistan gaz tedariki için altyapı inşa etmeye devam edecekYapılan açıklamada iki ülkenin gaz ve petrol taşımacılığı için yeni altyapı tesisleri inşa etmeye ve mevcut tesisleri yeniden yapılandırmaya devam edeceği belirtildi. Söz konusu açıklama ise yayımlanan belgede şu şekilde yer aldı:Moskova ve Taşkent ortak tarihlerini tahrif etme girişimlerine karşı koyma niyetindelerKremlin'in internet sitesinde yapılan açıklamada, Rusya ve Özbekistan'ın tarihi tahrif etme ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını yeniden yorumlama girişimlerine karşı koyma niyetinde oldukları belirtildi. Açıklamada bu konuya ilişkin cümleler ise şu şekilde yer aldı:Rusya ve Özbekistan ulusal para birimleriyle karşılıklı ödemeleri genişletmeyi planlıyorRusya ve Özbekistan liderleri Vladimir Putin ve Şevket Mirziyoyev'in mali alanda işbirliğini güçlendirmeye devam edecekleri ve karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımını daha da genişletme niyetinde oldukları Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan bir açıklamayla duyuruldu.Tarafların bunu yaparken Rusya Federasyonu ve Özbekistan Cumhuriyeti'nin ekonomik kuruluşlarının çıkarlarını dikkate alacakları ifade edildi.Görüşmede Rusya ve Özbekistan, göçmenler için sosyal güvencelere ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasını hızlandıracakları ifade edildi. Yapılan açıklamada Özbek işçi göçmenler için sosyal güvencelere ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasını hızlandıracaklarını yönünde karar alındığı belirtildi.Rusya ve Özbekistan Afganistan'da barışın sağlanmasına odaklanacakKremlin'den yapılan resmi açıklamada, Rusya ve Özbekistan'ın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına öncelik vereceğini ifade edildi. Afganistan ile ilgili konuda alınan kararda şu cümlelere yer verildi:Tüm bunlara ek olarak görüşmelerde Semerkant’ta Rusya Başkonsolosluğu kurulması kararı da alındı. Görüşmede anayasaya aykırı iktidar değişiklikleri de mevzu edildi. İki taraf da bu hususun kabul edilemez olduğunu yineledi.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i iade-i ziyarette bulunmaya davet etti. Bu davetin Putin tarafından kabul edildiği ve buna ek olarak Putin'in Kazakistan üzerinden Özbekistan'a Rus doğalgaz sevkiyatını başlatmak üzere düzenlenecek bir törene katılacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230619/ozbekistan-rusyadan-yilda-28-milyar-metrekup-dogalgaz-alacak-1072628448.html
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rusya, özbekistan, vladimir putin, şevket mirziyoyev, sergey lavrov, semerkant, kremlin, gaz, petrol, işbirliği, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), birleşmiş milletler (bm), afganistan, terör
rusya, özbekistan, vladimir putin, şevket mirziyoyev, sergey lavrov, semerkant, kremlin, gaz, petrol, işbirliği, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), birleşmiş milletler (bm), afganistan, terör
Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kremlin'de görüştü
20:40 06.10.2023 (güncellendi: 21:03 06.10.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin ve mevkidaşı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kremlin'de bir araya geldiler.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki görüşme genişletilmiş bir formatta Kremlin'de yapıldı.
Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında liderler, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği başta olmak üzere pek çok konuya değindiklerini ifade ettiler.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak basın açıklamasında, görüşmede Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Rusya ziyaretinin dostane bir şekilde ticari konuların bilhassa konuşulduğu bilgilendirici ve etkili olduğu sözlerini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Sayın Şevket Mirziyoyev, değerli dostlar, hanımefendiler ve beyefendiler, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiği resmi ziyaret, ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifakın doğasına tamamen uygun bir şekilde, dostane ve aynı zamanda ticari bir atmosferde gerçekleşti. Bugün çok önemli ve verimli görüşmeler tertip edildi.
Putin, Rusya ve Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi hususunda, "siyasi, ticaret ve yatırım, kültürel ve insani alanlarda, biyolojik ve bilgi güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik alanında ortak çalışmalara ek ivme kazandırmayı" amaçlayan ortak bir bildiri kabul edildiğini vurguladı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de şu açıklamalara yer verdi:
"Sayın Vladimir Putin ile bugünkü görüşmelerimiz, kendisinin de ifade ettiği üzere geleneksel, açık, yapıcı, dostane ve ticari bir atmosferde gerçekleşti. Birçok konuyu, hem dar hem de geniş kapsamlı olarak yapıcı bir şekilde vegüven içinde konuştu. Her şeyi konuştuk. Ben bu görüşmelerden çok memnunum."
Rusya ve Özbekistan savunma işbirliğini sürdürecek
Kremlin'in yapılan resmi açıklamaya göre Rusya ve Özbekistan, savunma alanındaki işbirliğinin yanı sıra askeri-teknik alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edecek.
Açıklamada söz konusu hususa ilişkin şu cümlelere yer verildi:
Mevcut ve muhtemel anlaşmalar temelinde, savunma alanındaki işbirliğinin ve askeri-teknik alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.
'Rusya ve Özbekistan'ın birçok uluslararası konudaki tutumlarını birbirine yakın'
Rus lider Putin, Rusya ve Özbekistan'ın birçok uluslararası konudaki tutumlarının yakın ya da örtüştüğünü söyledi. Açıklamasında Putin bu konuya ilişkin şu cümlelere yer verdi:
Bölgesel ve küresel sorunların tartışılmasına gelince, Rusya ve Özbekistan'ın pozisyonları birçok açıdan birbirine yakın ve diplomatların da ifade ettiği üzere örtüşüyor.
Rusya Devlet Başkanı ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere; çok taraflı platformlarda, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) platformlarında da yakın etkileşim içinde çalışmalarını koordine ettiklerini belirtti.
Rusya ve Özbekistan terörle mücadelede işbirliğini sürdürecek
Rusya ve Özbekistan liderleri terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ve mühimmatla mücadelede de yakın işbirliğini sürdürme niyetinde olduklarına dair bir açıklama Kremlin'in internet sitesinden yayımlandı. Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Taraflar, iki ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması amacıyla, terörizm ve aşırıcılık, yasadışı uyuşturucu, silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığı, sınır ötesi örgütlü suçlar, insan kaçakçılığı ve ekonomik suçlarla mücadelenin ilgi odağı olmaya devam edeceğini belirtirler. Taraflar, bu tehditlerle mücadelede yetkili makamlar arasında daha fazla gelişme ve yakın işbirliğine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.
Rusya ve Özbekistan biyogüvenlik alanında işbirliğine devam edecek
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya ve Özbekistan'ın biyolojik güvenliğin sağlanması alanında işbirliğine devam edecekleri ifade edildi.
Yapılan açıklamada ise, "Taraflar biyolojik güvenliğin sağlanmasında işbirliğine devam edeceklerdir. Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Zehirleyici Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve Stoklanmasının Yasaklanması ve Bunların İmhasına İlişkin Sözleşme'ye sıkı bir şekilde uyulması bir öncelik olarak görülmektedir" cümlelerinin altı çizildi.
Rusya ve Özbekistan petrol tedarikinde işbirliği yapacak
Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde, iki hükümet arasında petrol tedarikinde işbirliğinin genişletilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladılar.
Bu anlaşmaya ek olarak, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev ve Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov petrol ürünlerinin demiryolu taşımacılığı ile tedarikine ilişkin bir anlaşma imzaladılar.
Öte yandan Putin, hidroelektrik sektöründe de Özbekistan ile işbirliği yapılabileceğini dile getirdi. Açıklamasında Putin, Özbekistan ile hidroelektrik ve nükleer enerji alanlarında işbirliği için iyi fırsatlar gördüğünü vurguladı.
'Rusya ve Özbekistan yaklaşık 100 ortak ekonomik proje üzerinde çalışıyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede ekonomik işbirliğini derinleştirme ve çeşitlendirme konusunda karşılıklı olarak hazır olduklarını gösterdiklerini söyledi.
Görüşmeler sırasında ekonomik işbirliği konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındığı ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için karşılıklı olarak hazır olunduğu ifade edildi. Buna ilişkin yaptığı açıklamada Putin şu sözleri sarf etti:
Rusya Özbekistan'ın en büyük ticaret ortağı. Bu yıl da karşı ihracat ve ithalat işlemlerindeki büyüme devam etti. İlk 7 ayda neredeyse yüzde 15 oranında büyüdü. Bu amacımızdan çok uzak. Elimizde çok iyi fırsatlar var.
Sözlerine devam eden Vladimir Putin, toplam 28 milyar dolar değerinde yaklaşık 100 ortak ekonomik proje geliştirilmekte ve uygulama aşamasında olduğunun altını çizdi.
Yine Putin, Rus elektrikli otomobilinin Özbekistan'da üretilmesi olasılığının projeler arasında olduğunu ifade etti.
Rusya ve Özbekistan sağlık alanında işbirliğine devam edecek
Kremlin'den yayımlanan belgede Rusya ve Özbekistan liderlerinin, uzmanların eğitimi de dahil olmak üzere sağlık sektöründeki işbirliğini sürdüreceği belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada bu husus şu şekilde yer aldı:
Taraflar, uzmanların eğitimi ve yeniden eğitilmesi, deneyim alışverişi ve Özbekistan'da Rus kurumlarının şube ve temsilciliklerinin kurulması da dahil olmak üzere, önde gelen yüksek öğrenim ve araştırma enstitüleri arasında sağlık hizmetleri alanında yakın işbirliğini teşvik etmeye devam edeceklerdir.
Rusya ve Özbekistan uluslararası kurumların kötüye kullanılmasını kınadı
Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Rusya ve Özbekistan, devletlerarası anlaşmazlıkların çözümüne yönelik uluslararası mekanizmaların fırsatçı siyasi çıkarlar için istismar edilmesini kınadı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Taraflar, devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik uluslararası mekanizmaların fırsatçı siyasi çıkarlar için istismar edilmesi eğilimini kınamakta ve uluslararası adalet ve uluslararası denetim organlarının faaliyetlerini uluslararası hukukun evrensel olarak tanınmış ilke ve normlarını ihlal ederek yürütmelerine karşı çıkmaktadır.
Rusya ve Özbekistan gaz tedariki için altyapı inşa etmeye devam edecek
Yapılan açıklamada iki ülkenin gaz ve petrol taşımacılığı için yeni altyapı tesisleri inşa etmeye ve mevcut tesisleri yeniden yapılandırmaya devam edeceği belirtildi. Söz konusu açıklama ise yayımlanan belgede şu şekilde yer aldı:
Taraflar, enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin karşılıklı uzun vadeli çıkarları karşıladığını düşünmektedir. Bu amaçla, petrol ve gaz sektörü, ortak geliştirilen sahalar da dahil olmak üzere doğal gaz ve petrolün taşınması için yeni altyapı tesisleri inşa etmeye ve mevcut altyapı tesislerini yeniden inşa etmeye, yeni enerji endüstrisi tesisleri inşa etmeye ve mevcut tesisleri modernize etmeye ve yenilenebilir enerji sektörünü geliştirmeye devam edecektir.
Moskova ve Taşkent ortak tarihlerini tahrif etme girişimlerine karşı koyma niyetindeler
Kremlin'in internet sitesinde yapılan açıklamada, Rusya ve Özbekistan'ın tarihi tahrif etme ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını yeniden yorumlama girişimlerine karşı koyma niyetinde oldukları belirtildi. Açıklamada bu konuya ilişkin cümleler ise şu şekilde yer aldı:
Taraflar, SSCB halklarının zaferinin öneminin küçümsenmesini önlemek amacıyla, tarihi tahrif etme ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını yorumlama girişimlerine karşı koymak için uluslararası kuruluşlar nezdinde çaba sarf edeceklerdir.
Rusya ve Özbekistan ulusal para birimleriyle karşılıklı ödemeleri genişletmeyi planlıyor
Rusya ve Özbekistan liderleri Vladimir Putin ve Şevket Mirziyoyev'in mali alanda işbirliğini güçlendirmeye devam edecekleri ve karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımını daha da genişletme niyetinde oldukları Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan bir açıklamayla duyuruldu.
Tarafların bunu yaparken Rusya Federasyonu ve Özbekistan Cumhuriyeti'nin ekonomik kuruluşlarının çıkarlarını dikkate alacakları ifade edildi.
Görüşmede Rusya ve Özbekistan, göçmenler için sosyal güvencelere ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasını hızlandıracakları ifade edildi. Yapılan açıklamada Özbek işçi göçmenler için sosyal güvencelere ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasını hızlandıracaklarını yönünde karar alındığı belirtildi.
Rusya ve Özbekistan Afganistan'da barışın sağlanmasına odaklanacak
Kremlin'den yapılan resmi açıklamada, Rusya ve Özbekistan'ın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına öncelik vereceğini ifade edildi. Afganistan ile ilgili konuda alınan kararda şu cümlelere yer verildi:
Afganistan'da, Orta Asya ve komşu bölgelerin güvenlik ve kalkınma çıkarlarını tam olarak karşılayan barış ve istikrarın sağlanmasına öncelik verilecektir. Birleşmiş Milletler, Afganistan ile uluslararası işbirliğinde, bu devletin ekonomik olarak toparlanması ve halkının refahının arttırılması ile ilgili konular da dahil olmak üzere, ana koordinasyon rolünü oynamalıdır.
Tüm bunlara ek olarak görüşmelerde Semerkant’ta Rusya Başkonsolosluğu kurulması kararı da alındı. Görüşmede anayasaya aykırı iktidar değişiklikleri de mevzu edildi. İki taraf da bu hususun kabul edilemez olduğunu yineledi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i iade-i ziyarette bulunmaya davet etti. Bu davetin Putin tarafından kabul edildiği ve buna ek olarak Putin'in Kazakistan üzerinden Özbekistan'a Rus doğalgaz sevkiyatını başlatmak üzere düzenlenecek bir törene katılacağı belirtildi.