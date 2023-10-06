https://sputniknews.com.tr/20231006/vladimir-putin-ve-ozbekistan-cumhurbaskani-sevket-mirziyoyev-ile-kremlinde-gorustu-1076100105.html

Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kremlin'de görüştü

Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kremlin'de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve mevkidaşı Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Kremlin'de bir araya geldiler. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T20:40+0300

2023-10-06T20:40+0300

2023-10-06T21:03+0300

dünya

rusya

özbekistan

vladimir putin

şevket mirziyoyev

sergey lavrov

semerkant

kremlin

gaz

petrol

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki görüşme genişletilmiş bir formatta Kremlin'de yapıldı.Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında liderler, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği başta olmak üzere pek çok konuya değindiklerini ifade ettiler.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak basın açıklamasında, görüşmede Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Rusya ziyaretinin dostane bir şekilde ticari konuların bilhassa konuşulduğu bilgilendirici ve etkili olduğu sözlerini dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Putin, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Putin, Rusya ve Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi hususunda, "siyasi, ticaret ve yatırım, kültürel ve insani alanlarda, biyolojik ve bilgi güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik alanında ortak çalışmalara ek ivme kazandırmayı" amaçlayan ortak bir bildiri kabul edildiğini vurguladı.Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de şu açıklamalara yer verdi:Rusya ve Özbekistan savunma işbirliğini sürdürecekKremlin'in yapılan resmi açıklamaya göre Rusya ve Özbekistan, savunma alanındaki işbirliğinin yanı sıra askeri-teknik alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edecek.Açıklamada söz konusu hususa ilişkin şu cümlelere yer verildi:'Rusya ve Özbekistan'ın birçok uluslararası konudaki tutumlarını birbirine yakın'Rus lider Putin, Rusya ve Özbekistan'ın birçok uluslararası konudaki tutumlarının yakın ya da örtüştüğünü söyledi. Açıklamasında Putin bu konuya ilişkin şu cümlelere yer verdi:Rusya Devlet Başkanı ayrıca tarafların Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere; çok taraflı platformlarda, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) platformlarında da yakın etkileşim içinde çalışmalarını koordine ettiklerini belirtti.Rusya ve Özbekistan terörle mücadelede işbirliğini sürdürecekRusya ve Özbekistan liderleri terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ve mühimmatla mücadelede de yakın işbirliğini sürdürme niyetinde olduklarına dair bir açıklama Kremlin'in internet sitesinden yayımlandı. Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Rusya ve Özbekistan biyogüvenlik alanında işbirliğine devam edecekKremlin'den yapılan açıklamada Rusya ve Özbekistan'ın biyolojik güvenliğin sağlanması alanında işbirliğine devam edecekleri ifade edildi. Yapılan açıklamada ise, "Taraflar biyolojik güvenliğin sağlanmasında işbirliğine devam edeceklerdir. Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Zehirleyici Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve Stoklanmasının Yasaklanması ve Bunların İmhasına İlişkin Sözleşme'ye sıkı bir şekilde uyulması bir öncelik olarak görülmektedir" cümlelerinin altı çizildi.Rusya ve Özbekistan petrol tedarikinde işbirliği yapacakRusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde, iki hükümet arasında petrol tedarikinde işbirliğinin genişletilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladılar.Bu anlaşmaya ek olarak, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev ve Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov petrol ürünlerinin demiryolu taşımacılığı ile tedarikine ilişkin bir anlaşma imzaladılar.Öte yandan Putin, hidroelektrik sektöründe de Özbekistan ile işbirliği yapılabileceğini dile getirdi. Açıklamasında Putin, Özbekistan ile hidroelektrik ve nükleer enerji alanlarında işbirliği için iyi fırsatlar gördüğünü vurguladı.'Rusya ve Özbekistan yaklaşık 100 ortak ekonomik proje üzerinde çalışıyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede ekonomik işbirliğini derinleştirme ve çeşitlendirme konusunda karşılıklı olarak hazır olduklarını gösterdiklerini söyledi.Görüşmeler sırasında ekonomik işbirliği konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındığı ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için karşılıklı olarak hazır olunduğu ifade edildi. Buna ilişkin yaptığı açıklamada Putin şu sözleri sarf etti:Sözlerine devam eden Vladimir Putin, toplam 28 milyar dolar değerinde yaklaşık 100 ortak ekonomik proje geliştirilmekte ve uygulama aşamasında olduğunun altını çizdi.Yine Putin, Rus elektrikli otomobilinin Özbekistan'da üretilmesi olasılığının projeler arasında olduğunu ifade etti.Rusya ve Özbekistan sağlık alanında işbirliğine devam edecekKremlin'den yayımlanan belgede Rusya ve Özbekistan liderlerinin, uzmanların eğitimi de dahil olmak üzere sağlık sektöründeki işbirliğini sürdüreceği belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada bu husus şu şekilde yer aldı:Rusya ve Özbekistan uluslararası kurumların kötüye kullanılmasını kınadıKremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Rusya ve Özbekistan, devletlerarası anlaşmazlıkların çözümüne yönelik uluslararası mekanizmaların fırsatçı siyasi çıkarlar için istismar edilmesini kınadı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:Rusya ve Özbekistan gaz tedariki için altyapı inşa etmeye devam edecekYapılan açıklamada iki ülkenin gaz ve petrol taşımacılığı için yeni altyapı tesisleri inşa etmeye ve mevcut tesisleri yeniden yapılandırmaya devam edeceği belirtildi. Söz konusu açıklama ise yayımlanan belgede şu şekilde yer aldı:Moskova ve Taşkent ortak tarihlerini tahrif etme girişimlerine karşı koyma niyetindelerKremlin'in internet sitesinde yapılan açıklamada, Rusya ve Özbekistan'ın tarihi tahrif etme ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını yeniden yorumlama girişimlerine karşı koyma niyetinde oldukları belirtildi. Açıklamada bu konuya ilişkin cümleler ise şu şekilde yer aldı:Rusya ve Özbekistan ulusal para birimleriyle karşılıklı ödemeleri genişletmeyi planlıyorRusya ve Özbekistan liderleri Vladimir Putin ve Şevket Mirziyoyev'in mali alanda işbirliğini güçlendirmeye devam edecekleri ve karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımını daha da genişletme niyetinde oldukları Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan bir açıklamayla duyuruldu.Tarafların bunu yaparken Rusya Federasyonu ve Özbekistan Cumhuriyeti'nin ekonomik kuruluşlarının çıkarlarını dikkate alacakları ifade edildi.Görüşmede Rusya ve Özbekistan, göçmenler için sosyal güvencelere ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasını hızlandıracakları ifade edildi. Yapılan açıklamada Özbek işçi göçmenler için sosyal güvencelere ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasını hızlandıracaklarını yönünde karar alındığı belirtildi.Rusya ve Özbekistan Afganistan'da barışın sağlanmasına odaklanacakKremlin'den yapılan resmi açıklamada, Rusya ve Özbekistan'ın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına öncelik vereceğini ifade edildi. Afganistan ile ilgili konuda alınan kararda şu cümlelere yer verildi:Tüm bunlara ek olarak görüşmelerde Semerkant’ta Rusya Başkonsolosluğu kurulması kararı da alındı. Görüşmede anayasaya aykırı iktidar değişiklikleri de mevzu edildi. İki taraf da bu hususun kabul edilemez olduğunu yineledi.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i iade-i ziyarette bulunmaya davet etti. Bu davetin Putin tarafından kabul edildiği ve buna ek olarak Putin'in Kazakistan üzerinden Özbekistan'a Rus doğalgaz sevkiyatını başlatmak üzere düzenlenecek bir törene katılacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230619/ozbekistan-rusyadan-yilda-28-milyar-metrekup-dogalgaz-alacak-1072628448.html

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rusya, özbekistan, vladimir putin, şevket mirziyoyev, sergey lavrov, semerkant, kremlin, gaz, petrol, işbirliği, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), birleşmiş milletler (bm), afganistan, terör