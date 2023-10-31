https://sputniknews.com.tr/20231031/norvec-israil-insani-hukuka-tam-olarak-uymuyor-1076927761.html
Norveç: İsrail insani hukuka tam olarak uymuyor
Norveç: İsrail insani hukuka tam olarak uymuyor
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail’in 'meşru müdafaa' hakkını desteklediklerini, lakin İsrail’in insani hukuka saygı duyarak siviller ve... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T21:28+0300
2023-10-31T21:28+0300
2023-10-31T21:28+0300
dünya
israil
israil-filistin
gazze şeridi
norveç
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076872021_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_10d6b466f679acfae10bd39e92482840.jpg
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Bart Eide, Reuters’e yaptığı açıklamada, İsrail’in askeri operasyonları sırasında insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Eide, bunun, askerler ve siviller arasında ayrım yapmak ve sivillere ve sivil altyapıya aşırı zarar verilmesini önlemek için askeri saldırıların orantılı olmasını sağlamak anlamına geldiğini kaydetti.“Bu orantılılığa ve bu ayrıma tam anlamıyla riayet edilmeyen durumların yaşandığını düşünüyoruz” diyen Eide, “Gazze’de gözlemlediğimiz şey, son derece dramatik olan insani durum” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231031/avrupa-parlamentosu-bati-seriada-filistinlilere-yonelik-saldirilari-kinadi-1076915653.html
israil
gazze şeridi
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076872021_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_c1ce9640a309701352fb4390c7c7466c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze şeridi, norveç, avrupa
israil, israil-filistin, gazze şeridi, norveç, avrupa
Norveç: İsrail insani hukuka tam olarak uymuyor
Abone ol
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail’in 'meşru müdafaa' hakkını desteklediklerini, lakin İsrail’in insani hukuka saygı duyarak siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapması ve orantılı karşılık vermesi gerektiğini belirtti.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Bart Eide, Reuters’e yaptığı açıklamada, İsrail’in askeri operasyonları sırasında insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
Eide, bunun, askerler ve siviller arasında ayrım yapmak ve sivillere ve sivil altyapıya aşırı zarar verilmesini önlemek için askeri saldırıların orantılı olmasını sağlamak anlamına geldiğini kaydetti.
“Bu orantılılığa ve bu ayrıma tam anlamıyla riayet edilmeyen durumların yaşandığını düşünüyoruz
” diyen Eide, “Gazze’de gözlemlediğimiz şey
, son derece dramatik olan insani durum” diye ekledi.