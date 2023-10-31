https://sputniknews.com.tr/20231031/norvec-israil-insani-hukuka-tam-olarak-uymuyor-1076927761.html

Norveç: İsrail insani hukuka tam olarak uymuyor

Norveç: İsrail insani hukuka tam olarak uymuyor

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail’in 'meşru müdafaa' hakkını desteklediklerini, lakin İsrail’in insani hukuka saygı duyarak siviller ve... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T21:28+0300

2023-10-31T21:28+0300

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Bart Eide, Reuters’e yaptığı açıklamada, İsrail’in askeri operasyonları sırasında insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Eide, bunun, askerler ve siviller arasında ayrım yapmak ve sivillere ve sivil altyapıya aşırı zarar verilmesini önlemek için askeri saldırıların orantılı olmasını sağlamak anlamına geldiğini kaydetti.“Bu orantılılığa ve bu ayrıma tam anlamıyla riayet edilmeyen durumların yaşandığını düşünüyoruz” diyen Eide, “Gazze’de gözlemlediğimiz şey, son derece dramatik olan insani durum” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231031/avrupa-parlamentosu-bati-seriada-filistinlilere-yonelik-saldirilari-kinadi-1076915653.html

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