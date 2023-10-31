https://sputniknews.com.tr/20231031/kabine-toplaniyor-gozler-emekli-zammi-ve-faizsiz-evlilik-kredisine-cevrildi-1076906812.html
Kabine toplanıyor: Gözler emekli zammı ve faizsiz evlilik kredisine çevrildi
Kabine toplanıyor: Gözler emekli zammı ve faizsiz evlilik kredisine çevrildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde memur ve emekli zammının yanı sıra faizsiz evlilik... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T07:46+0300
2023-10-31T07:46+0300
2023-10-31T07:46+0300
politika
kabine
kabine toplantısı
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.Bağ-kur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231030/kabine-toplantisi-ne-zaman-masada-hangi-basliklar-var-1076881312.html
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kabine, kabine toplantısı, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
kabine, kabine toplantısı, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
Kabine toplanıyor: Gözler emekli zammı ve faizsiz evlilik kredisine çevrildi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde memur ve emekli zammının yanı sıra faizsiz evlilik kredisinin olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.
Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.
Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.
Bağ-kur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.