https://sputniknews.com.tr/20231030/kabine-toplantisi-ne-zaman-masada-hangi-basliklar-var-1076881312.html
Kabine toplantısı ne zaman, masada hangi başlıklar var?
Kabine toplantısı ne zaman, masada hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan yeni Bakanlar Kurulu toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki, kabine toplantısı... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T12:08+0300
2023-10-30T12:08+0300
2023-10-30T12:10+0300
politika
kabine
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti.NTV'nin haberine göre, 15 günde bir toplanan Kabine yarın (31 Ekim 2023) bir kez daha bir araya gelecek.Gündem maddeleri neler?Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak.Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231030/hesaplar-degisti-memur-ve-emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ve-rakam-verildi-1076872262.html
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kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan
kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan
Kabine toplantısı ne zaman, masada hangi başlıklar var?
12:08 30.10.2023 (güncellendi: 12:10 30.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan yeni Bakanlar Kurulu toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta kabine toplantısı gerçekleşecek mi?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti.
NTV'nin haberine göre, 15 günde bir toplanan Kabine yarın (31 Ekim 2023) bir kez daha bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak.
Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.