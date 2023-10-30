https://sputniknews.com.tr/20231030/kabine-toplantisi-ne-zaman-masada-hangi-basliklar-var-1076881312.html

Kabine toplantısı ne zaman, masada hangi başlıklar var?

Kabine toplantısı ne zaman, masada hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan yeni Bakanlar Kurulu toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki, kabine toplantısı... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T12:08+0300

2023-10-30T12:08+0300

2023-10-30T12:10+0300

politika

kabine

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065560651_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_8999eca40f6e9f5ff48358a32e3d29bd.jpg

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti.NTV'nin haberine göre, 15 günde bir toplanan Kabine yarın (31 Ekim 2023) bir kez daha bir araya gelecek.Gündem maddeleri neler?Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak.Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231030/hesaplar-degisti-memur-ve-emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ve-rakam-verildi-1076872262.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan