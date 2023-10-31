https://sputniknews.com.tr/20231031/istanbulda-ogrenci-yurdunda-60a-yakin-ogrenci-zehirlendi-hastaneye-basvurdular-1076905847.html

İstanbul'da öğrenci yurdunda 60'a yakın öğrenci zehirlendi: Hastaneye başvurdular

İstanbul'da öğrenci yurdunda 60'a yakın öğrenci zehirlendi: Hastaneye başvurdular

İstanbul Küçükçekmece'de Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci yemekten zehirlendi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T06:49+0300

2023-10-31T06:49+0300

2023-10-31T06:49+0300

türkiye

öğrenci yurdu

zehirlenme

yemek

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Küçükçekmece'de bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu.Edinilen bilgiye göre akşam yemeği sonrası bazı öğrencilerde kusma, baş dönmesi, boğazda yanma gibi şikayetler görüldü. Kusma ve baş dönmesi şikayetleri ile yurt görevlilerine başvuran öğrenciler için yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.İddiaya göre akşam yemeğinde tavuk yediklerini belirten öğrencilerin bir kısmı ambulanslarda ve ayakta tedavi edilirken çok sayıda öğrenci de zehirlenme şüphesi ile hazır bekleyen ambulanslara bindirilerek çeşitli hastanelere götürüldü. Ağır belirtiler göstermeyen bazı öğrenciler ise kendi imkânları ile hastaneye gitti.Ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden ve müşahede altına alınan yaklaşık 60 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taburcu edilen öğrenciler polis araçlarının yardımı ve taksilerle yurda geri getirildi.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231031/orduda-kyk-yurdunda-asansor-halatlari-koptu-ogrenciler-hastaneye-kaldirildi-1076903011.html

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öğrenci yurdu, zehirlenme, yemek