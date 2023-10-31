https://sputniknews.com.tr/20231031/istanbul-valisinden-kar-yagisi-uyarisi-ozellikle-meteorolojik-verileri-takip-edelim-1076905691.html

İstanbul Valisi'nden kar yağışı uyarısı: Özellikle meteorolojik verileri takip edelim

İstanbul Valisi'nden kar yağışı uyarısı: Özellikle meteorolojik verileri takip edelim

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Vali kar yağışı hazırlıkları konusunda uyarıda... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T06:40+0300

2023-10-31T06:40+0300

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türkiye

istanbul

davut gül

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar yağışı

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İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı dün, Fatih'teki Valiliğin ek hizmet binasında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da kar yağışına karşı yapılan hazırlıklarla ilgili açıklama yaptı. İstanbul'da önümüzdeki aylardaki olası kar yağışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gül, şunları kaydetti:'Özellikle meteorolojik verileri takip edelim'"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var. Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım."Gül'ün konuşmasının ardından 2023'ün 3. döneminde İstanbul'daki yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının yatırımları hakkında ise bazı sayısal veriler paylaşıldı.Bu kapsamda, İstanbul'da finansman kaynağı, genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare, KİT bütçelerine dayanan 1381 proje uygulandığı, bunların 131'inin tamamlandığı aktarıldı.Bu projelerin toplam tutarı 731 milyar 31 milyon lira olarak açıklanırken, önceki yıllar harcaması 245 milyar 361 milyon lira, yıl ödeneği 82 milyar 200 milyon lira, harcama tutarı ise 39 milyar 364 milyon lira olarak belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231031/meteoroloji-8-ili-uyararak-saat-verdi-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1076904991.html

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