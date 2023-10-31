İstanbul Baro Başkanı’ndan 'Can Atalay' çıkışı

“İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi AYM kararını derhal uygulamalıdır! Anayasa Mahkemesi (AYM), 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay’ın Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakları’nın ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa’nın 153. Maddesine göre, ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ AYM’nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti halen neyi müzakere etmektedir!”