https://sputniknews.com.tr/20231030/can-atalay-hakkindaki-ihlal-karari-yargitaya-gonderildi-1076900692.html

Can Atalay hakkındaki ihlal kararı Yargıtay'a gönderildi

Can Atalay hakkındaki ihlal kararı Yargıtay'a gönderildi

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararını değerlendiren... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T22:38+0300

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2023-10-30T22:38+0300

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği kararına ilişkin incelemesini tamamladı.Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi'nce verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararının, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığını değerlendirdi.İhlal kararının, Yargıtay ilgili Ceza Dairesi'nce verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu bildiren heyet, dosyanın ilgili Yargıtay Ceza Dairesi önünde bulunduğu sırada Atalay'ın milletvekili seçildiğini hatırlattı.Heyet, bireysel başvuruya konu ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığını belirtti.Bu nedenle oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğuna hükmeden heyet, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesine ulaştırılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231027/anayasa-mahkemesinin-can-atalay-karari-resmi-gazetede-1076774824.html

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