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Çin: Suriye'nin güvenlik ve istikrarını baltalayan dış güçlere karşıyız
Çin: Suriye'nin güvenlik ve istikrarını baltalayan dış güçlere karşıyız
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Şuang, ülkesinin dış güçlerin Suriye'nin içişlerine karışmasına ve güvenlik ve istikrarını baltalamasına... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
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Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Şuang, "gerginliğin yayılmasını önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini" vurgulayarak ilgili tüm tarafları, bölgesel güvenliğin bozulmasına yol açacak çatışmanın yayılmasını önlemek için itidalli olmaya çağırdı.Şuang Suriye'deki siyasi ve insani meselelere ilişkin BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşma sıurasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Suriye'deki terörist güçlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Şuang, "Çin, bu ayın başlarında Suriye'nin Humus kentindeki askeri Kolejde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve Suriye hükümetini terörle mücadele ve ulusal güvenlik ve istikrarın korunması için gerekli tedbirleri alması konusunda güçlü bir şekilde destekliyor" dedi.Şuang ayrıca, "Çin'in Suriye'deki insani meseleye ilişkin tutumunun kesin ve net olduğunu ve Birleşmiş Milletler ile Suriye hükümetini, Suriye'nin egemenliğine ve Suriye hükümetinin liderliğine tam saygı temelinde, iyi etkileşimlerin sürdürülmesi ve yeni sınır ötesi insani yardım düzenlemelerinin uygulanması konusunda desteklediğini" belirterek tüm tarafların sınır ötesi yardımların önündeki engellerin kaldırılması için çabalarını yoğunlaştırması gerektiğinin altını çizdi.Suriye'ye yönelik insani yardım fonlarının büyük ölçüde yetersiz olduğuna da dikkat çeken Geng Şuang, "Tek taraflı yaptırımlar Suriye hükümetinin kaynakları harekete geçirme ve yeniden inşayı gerçekleştirme kabiliyetini zayıflatmıştır ve mümkün olan en kısa sürede koşulsuz olarak kaldırılmalıdır" dedi.
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Çin: Suriye'nin güvenlik ve istikrarını baltalayan dış güçlere karşıyız

14:49 31.10.2023
© Sputnik / Анна Раткогло / Multimedya arşivine gidinÇin - Çin bayrağı
Çin - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Şuang, ülkesinin dış güçlerin Suriye'nin içişlerine karışmasına ve güvenlik ve istikrarını baltalamasına karşı olduğunu yineledi.
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Şuang, "gerginliğin yayılmasını önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini" vurgulayarak ilgili tüm tarafları, bölgesel güvenliğin bozulmasına yol açacak çatışmanın yayılmasını önlemek için itidalli olmaya çağırdı.
Şuang Suriye'deki siyasi ve insani meselelere ilişkin BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşma sıurasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Çin bölge dışı ülkelerin, özellikle de bazı büyük güçlerin objektif ve tarafsız kalmalarını ve durumu yatıştırmada yapıcı bir rol oynamalarını umuyor. Bir yandan gerilimin tırmanmasını önleme çağrısında bulunurken diğer yandan gerilimi tırmandıracak şeyler yapmamalıdırlar.
Suriye'deki terörist güçlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Şuang, "Çin, bu ayın başlarında Suriye'nin Humus kentindeki askeri Kolejde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve Suriye hükümetini terörle mücadele ve ulusal güvenlik ve istikrarın korunması için gerekli tedbirleri alması konusunda güçlü bir şekilde destekliyor" dedi.
Şuang ayrıca, "Çin'in Suriye'deki insani meseleye ilişkin tutumunun kesin ve net olduğunu ve Birleşmiş Milletler ile Suriye hükümetini, Suriye'nin egemenliğine ve Suriye hükümetinin liderliğine tam saygı temelinde, iyi etkileşimlerin sürdürülmesi ve yeni sınır ötesi insani yardım düzenlemelerinin uygulanması konusunda desteklediğini" belirterek tüm tarafların sınır ötesi yardımların önündeki engellerin kaldırılması için çabalarını yoğunlaştırması gerektiğinin altını çizdi.
Suriye'ye yönelik insani yardım fonlarının büyük ölçüde yetersiz olduğuna da dikkat çeken Geng Şuang, "Tek taraflı yaptırımlar Suriye hükümetinin kaynakları harekete geçirme ve yeniden inşayı gerçekleştirme kabiliyetini zayıflatmıştır ve mümkün olan en kısa sürede koşulsuz olarak kaldırılmalıdır" dedi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Çin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
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