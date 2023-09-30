https://sputniknews.com.tr/20230930/esad-cin-ziyareti-verimli-ve-basariliydi-1075894151.html
Esad: Çin ziyareti verimli ve başarılıydı
Esad: Çin ziyareti verimli ve başarılıydı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin ziyaretinin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin verimli olduğunu açıkladı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T15:23+0300
2023-09-30T15:23+0300
2023-09-30T15:23+0300
dünya
beşar esad
suriye
çin
şi cinping
çin merkez televizyonu (cctv)
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Suriye Devlet Başkanı Esad, Çin ziyaretinin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.Esad, Çin'in CCTV televizyon kanalına verdiği ve Suriye liderinin ofisi tarafından yayımlanan röportajda şunları söyledi:Esad ayrıca konuşmasında Suriye ve Çin'in ortak uygulamalı iş projeleri için de görüşmelerde bulunacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230921/20-yil-sonra-ilk-ziyaret-besar-esad-cinde--1075654372.html
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beşar esad, suriye, çin, şi cinping, çin merkez televizyonu (cctv)
beşar esad, suriye, çin, şi cinping, çin merkez televizyonu (cctv)
Esad: Çin ziyareti verimli ve başarılıydı
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin ziyaretinin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin verimli olduğunu açıkladı.
Suriye Devlet Başkanı Esad, Çin ziyaretinin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.
Esad, Çin'in CCTV televizyon kanalına verdiği ve Suriye liderinin ofisi tarafından yayımlanan röportajda şunları söyledi:
"Bu ziyaret esnasında Çin'in son on yılda oynadığı büyük rolden istifade ettik. Sanırım ziyaretin büyük ölçüde verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Bunun gerçekten de başarılı bir ziyaret olduğuna inanıyorum."
Esad ayrıca konuşmasında Suriye ve Çin'in ortak uygulamalı iş projeleri için de görüşmelerde bulunacağını kaydetti.