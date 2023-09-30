https://sputniknews.com.tr/20230930/esad-cin-ziyareti-verimli-ve-basariliydi-1075894151.html

Esad: Çin ziyareti verimli ve başarılıydı

Esad: Çin ziyareti verimli ve başarılıydı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin ziyaretinin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin verimli olduğunu açıkladı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T15:23+0300

2023-09-30T15:23+0300

2023-09-30T15:23+0300

dünya

beşar esad

suriye

çin

şi cinping

çin merkez televizyonu (cctv)

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Suriye Devlet Başkanı Esad, Çin ziyaretinin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.Esad, Çin'in CCTV televizyon kanalına verdiği ve Suriye liderinin ofisi tarafından yayımlanan röportajda şunları söyledi:Esad ayrıca konuşmasında Suriye ve Çin'in ortak uygulamalı iş projeleri için de görüşmelerde bulunacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230921/20-yil-sonra-ilk-ziyaret-besar-esad-cinde--1075654372.html

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beşar esad, suriye, çin, şi cinping, çin merkez televizyonu (cctv)