20 yıl sonra ilk ziyaret: Beşar Esad, Çin'de

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar ne kadar güvenli?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Diyanet'ten 23 milyon liralık harcama
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEVRİMCİ HALK OZANI
Cenaze töreni 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisiydi
15:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Ukrayna’nın başarısızlıkları devam ederken Zelenskiy’den marka yaptı’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa’nın hıçkırığı Türkiye’nin umurunda değil’
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan: “Karabağ’daki terörle mücadele operasyonu başarılı ilerliyor”
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Konstantinovka'daki trajedi Ukrayna hatası sonucu yaşandı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Teslim olmak için sığınaklarından çıkan Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ankara’da 65 yaş üstü ücretsiz taşımada sona gelindi
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Kıdem tazminatı nasıl kazanıldı?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
IMEI kayıt mağdurlarının durumu
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kaybolan F-35'in durumu
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: “ABD'nin Suriye politikası Şam'dan çok Ankara'ya yönelik”
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Biden hiçbir zaman Putin kadar halk desteği görmedi, buna odaklansa iyi olur
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Karabağ’daki Rus barış gücü 5 bin kişiyi tahliye etti
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
18:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna ile müzakereler için herhangi bir önkoşul yok
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: “Ukrayna'nın çöküşünden Batı sorumlu”
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230921/20-yil-sonra-ilk-ziyaret-besar-esad-cinde--1075654372.html
20 yıl sonra ilk ziyaret: Beşar Esad, Çin'de
20 yıl sonra ilk ziyaret: Beşar Esad, Çin'de
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, yaklaşık 20 yıl aradan sonra Asya ülkesine ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Çin'in Hangzhou... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T16:13+0300
2023-09-21T16:13+0300
dünya
video
esad
suriye
beşar esad
çin
resmi ziyaret
hangzhou
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075653988_162:0:2356:1234_1920x0_80_0_0_1cc2b6628c3be2777bbe893907a88755.png
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ı taşıyan uçak öğle saatlerinde Hangzhou kentine ulaştı.Esad çiftini havalimanında Çinli yetkililer karşıladı.2004 yılından bu yana ilk kez Çin’e gelen Beşar Esad'ın yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmes ardından farklı kentlerde toplantıya katılması bekleniyor.Esad, Cumartesi günü Hangzhou Asya Oyunları'nın açılış törenine katıldıktan sonra pazar ve pazartesi günleri başkent Pekin'deki temaslarına devam edecek.Ayrıca, Esad'ın Çin ziyaretinde Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı ve Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı'nın da aralarında yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik ediyor.
esad
suriye
çin
hangzhou
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Esad Çin'de
Esad Çin'de
2023-09-21T16:13+0300
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075653988_437:0:2082:1234_1920x0_80_0_0_dc915c1ed86ef4647fc8be8001b376a7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, esad, suriye, beşar esad, çin, resmi ziyaret, hangzhou, видео
video, esad, suriye, beşar esad, çin, resmi ziyaret, hangzhou, видео

20 yıl sonra ilk ziyaret: Beşar Esad, Çin'de

16:13 21.09.2023
© Ruptly
Abone olTelegram
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, yaklaşık 20 yıl aradan sonra Asya ülkesine ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Çin'in Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'na indi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ı taşıyan uçak öğle saatlerinde Hangzhou kentine ulaştı.

Esad çiftini havalimanında Çinli yetkililer karşıladı.

2004 yılından bu yana ilk kez Çin’e gelen Beşar Esad'ın yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmes ardından farklı kentlerde toplantıya katılması bekleniyor.

Esad, Cumartesi günü Hangzhou Asya Oyunları'nın açılış törenine katıldıktan sonra pazar ve pazartesi günleri başkent Pekin'deki temaslarına devam edecek.

Ayrıca, Esad'ın Çin ziyaretinde Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı ve Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı'nın da aralarında yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik ediyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала