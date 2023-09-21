20 yıl sonra ilk ziyaret: Beşar Esad, Çin'de

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ı taşıyan uçak öğle saatlerinde Hangzhou kentine ulaştı.



Esad çiftini havalimanında Çinli yetkililer karşıladı.



2004 yılından bu yana ilk kez Çin’e gelen Beşar Esad'ın yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmes ardından farklı kentlerde toplantıya katılması bekleniyor.



Esad, Cumartesi günü Hangzhou Asya Oyunları'nın açılış törenine katıldıktan sonra pazar ve pazartesi günleri başkent Pekin'deki temaslarına devam edecek.



Ayrıca, Esad'ın Çin ziyaretinde Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı ve Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı'nın da aralarında yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik ediyor.