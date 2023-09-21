https://sputniknews.com.tr/20230921/20-yil-sonra-ilk-ziyaret-besar-esad-cinde--1075654372.html
20 yıl sonra ilk ziyaret: Beşar Esad, Çin'de
20 yıl sonra ilk ziyaret: Beşar Esad, Çin'de
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, yaklaşık 20 yıl aradan sonra Asya ülkesine ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Çin'in Hangzhou... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T16:13+0300
2023-09-21T16:13+0300
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suriye
beşar esad
çin
resmi ziyaret
hangzhou
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ı taşıyan uçak öğle saatlerinde Hangzhou kentine ulaştı.Esad çiftini havalimanında Çinli yetkililer karşıladı.2004 yılından bu yana ilk kez Çin’e gelen Beşar Esad'ın yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmes ardından farklı kentlerde toplantıya katılması bekleniyor.Esad, Cumartesi günü Hangzhou Asya Oyunları'nın açılış törenine katıldıktan sonra pazar ve pazartesi günleri başkent Pekin'deki temaslarına devam edecek.Ayrıca, Esad'ın Çin ziyaretinde Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı ve Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı'nın da aralarında yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik ediyor.
esad
suriye
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hangzhou
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Esad Çin'de
Esad Çin'de
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video, esad, suriye, beşar esad, çin, resmi ziyaret, hangzhou, видео
video, esad, suriye, beşar esad, çin, resmi ziyaret, hangzhou, видео
20 yıl sonra ilk ziyaret: Beşar Esad, Çin'de
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, yaklaşık 20 yıl aradan sonra Asya ülkesine ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Çin'in Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'na indi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ı taşıyan uçak öğle saatlerinde Hangzhou kentine ulaştı.
Esad çiftini havalimanında Çinli yetkililer karşıladı.
2004 yılından bu yana ilk kez Çin’e gelen Beşar Esad'ın yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmes ardından farklı kentlerde toplantıya katılması bekleniyor.
Esad, Cumartesi günü Hangzhou Asya Oyunları'nın açılış törenine katıldıktan sonra pazar ve pazartesi günleri başkent Pekin'deki temaslarına devam edecek.
Ayrıca, Esad'ın Çin ziyaretinde Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı ve Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı'nın da aralarında yer aldığı üst düzey bir heyet eşlik ediyor.