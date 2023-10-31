https://sputniknews.com.tr/20231031/cin-israili-haritadan-sildi-1076909980.html

Çin İsrail'i haritadan sildi

Çin İsrail'i haritadan sildi

Popüler Çinli dijital harita uygulamaları platformlarından İsrail ismini ve bayrağını kaldırdı. Diğer ülkelerin isimlerinin yer aldığı haritalarda İsrail... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken Çin’den dikkat çekici bir adım geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı.Çinli harita uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı. Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü. Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı.Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü. Şirketlerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.Çin resmi olarak İsrail ve Filistin devletlerini tanıyor. Pekin, Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli çözümden yana ve Filistin devletinin tanınması çağrıları yapıyor. Çin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında ateşkes çağrısı yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231031/rusyadan-bm-kararlarini-goz-ardi-eden-israil-ile-batili-ulkelere-tepki-1076907909.html

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çin, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, çatışma, silahlı çatışma