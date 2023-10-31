https://sputniknews.com.tr/20231031/chpde-isvecin-nato-uyeligi-icin-toplanti-yapildi-1076919626.html
CHP’de İsveç’in NATO üyeliği için toplantı yapıldı
CHP’de İsveç’in NATO üyeliği için toplantı yapıldı
İsveç’in NATO üyeliğine karşı CHP içinde farklı ses çıkmaması için toplantı düzenledi. CHP İstanbul Milletvekili ve eski ABD Büyükelçisi Namık Tan’ın... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T14:42+0300
2023-10-31T14:42+0300
2023-10-31T14:42+0300
politika
isveç
nato
nato üyeliği
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
namık tan
büyükelçi
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İsveç’in NATO üyelik protokolünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığı'na gönderilmesinden sonra CHP içerisinde farklı sesler yükselmeye başlamıştı.CHP yönetimi, İsveç'in NATO üyeliği konusunda milletvekillerinin bilgilendirilmesi için Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekilli Namık Tan'ı görevlendirdi. En son Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olan emekli diplomat Tan, CHP Grup Toplantısı öncesinde bir grup milletvekili ile TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda bir araya geldi. Tan'ın yanında Türkiye'nin 2013-2018 arasında NATO Daimi Temsilciliğini yürüten Fatih Ceylan da hazır bulundu.Namık Tan ile Fatih Ceylan'ın sunumlarında NATO ve İsveç'in üyeliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu. İkili NATO müktesebatı konusunda milletvekillerini bilgilendirirken, vekillerin sorularını da yanıtladılar. Edinilen bilgiye gören Tan, soru üzerine İsveç'in teröristlerin iadesi noktasında Türkiye'nin arzu ettiği adımları atamadığını da kaydetti.CHP’li vekiller tepki göstermiştiCHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba geçen hafta meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "Düne kadar yüce kitabımız Kur’an-Kerim’i yaktığı için ‘ey İsveç’ deyip meydan okuyan siz, NATO’ya üyelik protokolünü Meclis’e gönderen yine siz. Yarın burada, İsveç’e meydan okuyanlar hep beraber reisin emriyle el kaldıracaklar" ifadelerini kullanmıştı. Yine bazı CHP’li milletvekillerinin NATO’ya karşı olduğu biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-isvec-ukraynaya-savas-ucaklari-tedariki-karsiliginda-nato-uyeligi-istedi-1076088004.html
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Osman Nuri Cerit
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isveç, nato, nato üyeliği, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), namık tan, büyükelçi
isveç, nato, nato üyeliği, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), namık tan, büyükelçi
CHP’de İsveç’in NATO üyeliği için toplantı yapıldı
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Özel
İsveç’in NATO üyeliğine karşı CHP içinde farklı ses çıkmaması için toplantı düzenledi. CHP İstanbul Milletvekili ve eski ABD Büyükelçisi Namık Tan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda NATO politikaları CHP’li vekillere anlatıldı.
İsveç’in NATO üyelik protokolünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığı'na gönderilmesinden sonra CHP içerisinde farklı sesler yükselmeye başlamıştı.
CHP yönetimi, İsveç'in NATO üyeliği konusunda milletvekillerinin bilgilendirilmesi için Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekilli Namık Tan'ı görevlendirdi. En son Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olan emekli diplomat Tan, CHP Grup Toplantısı öncesinde bir grup milletvekili ile TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda bir araya geldi. Tan'ın yanında Türkiye'nin 2013-2018 arasında NATO Daimi Temsilciliğini yürüten Fatih Ceylan da hazır bulundu.
Namık Tan ile Fatih Ceylan'ın sunumlarında NATO ve İsveç'in üyeliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu. İkili NATO müktesebatı konusunda milletvekillerini bilgilendirirken, vekillerin sorularını da yanıtladılar. Edinilen bilgiye gören Tan, soru üzerine İsveç'in teröristlerin iadesi noktasında Türkiye'nin arzu ettiği adımları atamadığını da kaydetti.
CHP’li vekiller tepki göstermişti
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba geçen hafta meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "Düne kadar yüce kitabımız Kur’an-Kerim’i yaktığı için ‘ey İsveç’ deyip meydan okuyan siz, NATO’ya üyelik protokolünü Meclis’e gönderen yine siz. Yarın burada, İsveç’e meydan okuyanlar hep beraber reisin emriyle el kaldıracaklar" ifadelerini kullanmıştı. Yine bazı CHP’li milletvekillerinin NATO’ya karşı olduğu biliniyor.