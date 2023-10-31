https://sputniknews.com.tr/20231031/chpde-isvecin-nato-uyeligi-icin-toplanti-yapildi-1076919626.html

CHP’de İsveç’in NATO üyeliği için toplantı yapıldı

CHP’de İsveç’in NATO üyeliği için toplantı yapıldı

İsveç’in NATO üyeliğine karşı CHP içinde farklı ses çıkmaması için toplantı düzenledi. CHP İstanbul Milletvekili ve eski ABD Büyükelçisi Namık Tan’ın... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T14:42+0300

2023-10-31T14:42+0300

2023-10-31T14:42+0300

politika

isveç

nato

nato üyeliği

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

namık tan

büyükelçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073710781_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a9a3ce6bae9198e32e211898087dfa5e.jpg

İsveç’in NATO üyelik protokolünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığı'na gönderilmesinden sonra CHP içerisinde farklı sesler yükselmeye başlamıştı.CHP yönetimi, İsveç'in NATO üyeliği konusunda milletvekillerinin bilgilendirilmesi için Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekilli Namık Tan'ı görevlendirdi. En son Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olan emekli diplomat Tan, CHP Grup Toplantısı öncesinde bir grup milletvekili ile TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda bir araya geldi. Tan'ın yanında Türkiye'nin 2013-2018 arasında NATO Daimi Temsilciliğini yürüten Fatih Ceylan da hazır bulundu.Namık Tan ile Fatih Ceylan'ın sunumlarında NATO ve İsveç'in üyeliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu. İkili NATO müktesebatı konusunda milletvekillerini bilgilendirirken, vekillerin sorularını da yanıtladılar. Edinilen bilgiye gören Tan, soru üzerine İsveç'in teröristlerin iadesi noktasında Türkiye'nin arzu ettiği adımları atamadığını da kaydetti.CHP’li vekiller tepki göstermiştiCHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba geçen hafta meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "Düne kadar yüce kitabımız Kur’an-Kerim’i yaktığı için ‘ey İsveç’ deyip meydan okuyan siz, NATO’ya üyelik protokolünü Meclis’e gönderen yine siz. Yarın burada, İsveç’e meydan okuyanlar hep beraber reisin emriyle el kaldıracaklar" ifadelerini kullanmıştı. Yine bazı CHP’li milletvekillerinin NATO’ya karşı olduğu biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231006/bati-basini-isvec-ukraynaya-savas-ucaklari-tedariki-karsiliginda-nato-uyeligi-istedi-1076088004.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

isveç, nato, nato üyeliği, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), namık tan, büyükelçi