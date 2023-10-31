https://sputniknews.com.tr/20231031/cezayir-meclis-baskani-kocil-cezayir-kararlarinda-ve-tavirlarinda-ozgur-kalmaya-devam-edecek-1076901826.html
Cezayir Meclis Başkanı Kocil: Cezayir kararlarında ve tavırlarında özgür kalmaya devam edecek
Cezayir Meclis Başkanı Kocil: Cezayir kararlarında ve tavırlarında özgür kalmaya devam edecek
Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, Filistin davasına desteğini yineleyerek, ülkesinin karar ve tavırlarında özgür kalmaya devam edeceğini... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T00:11+0300
2023-10-31T00:11+0300
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Senato Başkanı Kocil, Fransız sömürgeciliğine karşı verilen Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın (1 Kasım 1954) 69. yıl dönümü münasebetiyle başkent Cezayir’deki Ulusal Yönetim Okulu’nda, kurtuluş savaşı sürecinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Kocil, ülkesinin Filistin davasına desteğine işaret ederek, “Cezayir kararlarında ve tavırlarında özgür kalmaya devam edecek” dedi.Cezayir’in Filistin’e özgürce yardım ettiğine vurgu yapan Kocil, “Cezayir mevcut durumda Filistin davasından özgürce söz eden ve Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçları açıkça kınayan tek ülkedir” ifadelerini kullandı.Öte yandan Cezayir Meclis Başkanı, ülkesinin dış politikasına övgüde bulunarak, Cezayir’in bölgesel ve küresel düzle
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cezayir, afrika, cezayir millet meclisi, sömürgecilik
cezayir, afrika, cezayir millet meclisi, sömürgecilik
Cezayir Meclis Başkanı Kocil: Cezayir kararlarında ve tavırlarında özgür kalmaya devam edecek
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Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, Filistin davasına desteğini yineleyerek, ülkesinin karar ve tavırlarında özgür kalmaya devam edeceğini söyledi.
Senato Başkanı Kocil, Fransız sömürgeciliğine karşı verilen Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın (1 Kasım 1954) 69. yıl dönümü münasebetiyle başkent Cezayir’deki Ulusal Yönetim Okulu’nda, kurtuluş savaşı sürecinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kocil, ülkesinin Filistin davasına desteğine işaret ederek, “Cezayir kararlarında ve tavırlarında özgür kalmaya devam edecek” dedi.
Cezayir’in Filistin’e özgürce yardım ettiğine vurgu yapan Kocil, “Cezayir mevcut durumda Filistin davasından özgürce söz eden ve Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçları açıkça kınayan tek ülkedir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Cezayir Meclis Başkanı, ülkesinin dış politikasına övgüde bulunarak, Cezayir’in bölgesel ve küresel düzle