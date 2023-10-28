https://sputniknews.com.tr/20231028/fransada-iklim-aktivistleri-louvre-piramidine-turuncu-boya-puskurttu-1076807922.html
Fransa’da iklim aktivistleri Louvre Piramidi'ne turuncu boya püskürttü
Fransa’da iklim aktivistleri Louvre Piramidi'ne turuncu boya püskürttü
Fransa'da iklim aktivistleri, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin önündeki Louvre Piramidi'ne boyalı saldırı yaptı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T09:28+0300
2023-10-28T09:28+0300
2023-10-28T09:28+0300
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louvre müzesi
fransa
paris
iklim aktivistleri
dünya
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Louvre Müzesi'nin önünde toplanan iklim aktivistleri Louvre Piramidi'ne turuncu boyalı saldırı gerçekleştirdi.Boyalı saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan aktivistler, “termal yenileme planının uygulanması” talebi nedeniyle eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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Fransa’da iklim aktivistleri Louvre Piramidi'ne turuncu boya püskürttü
Fransa’da iklim aktivistleri Louvre Piramidi'ne turuncu boya püskürttü
2023-10-28T09:28+0300
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video, louvre müzesi, fransa, paris, iklim aktivistleri, видео
video, louvre müzesi, fransa, paris, iklim aktivistleri, видео
Fransa’da iklim aktivistleri Louvre Piramidi'ne turuncu boya püskürttü
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Fransa'da iklim aktivistleri, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin önündeki Louvre Piramidi'ne boyalı saldırı yaptı.
Louvre Müzesi'nin önünde toplanan iklim aktivistleri Louvre Piramidi'ne turuncu boyalı saldırı gerçekleştirdi.
Boyalı saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan aktivistler, “termal yenileme planının uygulanması” talebi nedeniyle eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.