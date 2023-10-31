https://sputniknews.com.tr/20231031/bakan-simsekten-kur-korumali-mevduat-aciklamasi-1076936200.html

Bakan Şimşek'ten 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması

Bakan Şimşek'ten 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduata ilişkin, "Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T21:17+0300

2023-10-31T21:17+0300

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ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 bütçe görüşmelerinde değerlendirmelerde bulundu.Kur Korumalı Mevduat ile ilgili konuşan Şimşek, "Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti" ifadesini kullandı.Şimşek, Gri liste hakkında "Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM’nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231031/mehmet-simsek-buyume-tahminini-acikladi-1076912665.html

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kur korumalı mevduat (kkm), mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı