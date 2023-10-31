https://sputniknews.com.tr/20231031/ankarada-supheli-paket-emniyet-aciklama-yapti-1076909397.html
Ankara'da şüpheli paket: Emniyet açıklama yaptı
Ankara'da şüpheli paket: Emniyet açıklama yaptı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, YHT Garı çevresinde şüpheli paket uygulaması yaptı 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T09:56+0300
2023-10-31T09:56+0300
2023-10-31T09:56+0300
türkiye
bomba
şüpheli paket
ankara
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapıldığını bildirdi.Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231001/ankara-kizilay-cevresinde-bir-patlama-sesi-duyuldu-1075917183.html
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bomba, şüpheli paket, ankara
bomba, şüpheli paket, ankara
Ankara'da şüpheli paket: Emniyet açıklama yaptı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, YHT Garı çevresinde şüpheli paket uygulaması yaptı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapıldığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tandoğan - Yüksek Hızlı Tren Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılmıştır. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."